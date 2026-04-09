【藝術文化】衛武營攜手台史博 南藝大簽署MOU 共推「台灣舞蹈記憶地圖」

衛武營藝術總監簡文彬（右）與台史博數位創新中心主任楊富欽簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」。

（王弼正攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營自去年底啟動重建台灣藝術史2.0「台灣舞蹈記憶地圖」計畫，並積極拓展各種連結合作，昨（8）日更特別北上，於深具歷史意義的中山堂，與國立台灣歷史博物館簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」，展開專業資源的深度互補與共享。

「台灣舞蹈記憶地圖」計畫簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」記者會，左起台史博數位創新中心主任楊富欽、文化部藝發司副司長黃宏文、前輩舞蹈家許春香、江明珠、簡子愛、姚明麗、衛武營藝術總監簡文彬及營運副總監黃國威。

（王弼正攝，衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，舞蹈是稍縱即逝的身體藝術，過去常因缺乏系統性記錄而產生斷裂的記憶缺口。「台灣舞蹈記憶地圖」核心使命在於透過口述歷史、主題研究與展演轉譯，建構完整的台灣舞蹈文化敘事，「我們希望從人才培育到知識普及，連結地方與國家、過去與未來，使台灣舞蹈的生命力能在歷史脈絡中持續發聲、共感並延續下去。」

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台史博數位創新中心主任楊富欽則表示，台史博持續推動「國家文化記憶庫」的營運與應用，此次與衛武營合作，有助於累積舞蹈相關的影音、史料與詮釋內容，透過記憶庫網站收存與授權機制，使珍貴資料得以長期保存與開放近用，並支持研究、教育或多元轉譯應用。

未來雙方的合作，將由台史博運用「國家文化記憶庫」網站，提供衛武營將「台灣舞蹈記憶地圖」計畫產出的珍貴影音、圖像與數位物件匯入記憶庫典藏，並透過「創用CC」授權機制與「時空旅行社」線上策展平台，持續活化舞蹈史料、落實知識共享與鼓勵社會大眾近用。

此外，衛武營也將和國立台南藝術大學接力簽署合作機制，由南藝大在平等互惠的原則下，提供影音素材修復、數位化與研究等專業支持，有助提升史料的保存品質及研究考據的權威性。衛武營期盼透過與指標性博物館和學術機構的跨領域合作，共同開啟台灣舞蹈文化資產數位化保存的新紀元。

衛武營說明，「台灣舞蹈記憶地圖」計畫從4大面向推進，首先透過口述歷史與主題研究，結合國家文化記憶庫平台，建立系統化的舞蹈史資料庫；其次，藉由駐地舞者培訓、編創實踐與舞蹈書寫等多元方式，扎根培育新一代的舞蹈研究與創作人才；展演部分則結合實體、線上展覽與當代短影音，轉譯歷史內容拉近與一般大眾的距離；還有「跳過舞的人，集合！」，邀請全民參加舞蹈照片徵件活動。

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