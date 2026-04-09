【藝術文化】洪根深「立命．玄武」展 新作〈覺〉致敬「鏟子超人」

洪根深〈覺─923啓示錄〉墨、壓克力彩、畫布，145×257公分。2025。

（創價美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕創價美術館至善館於即日起舉辦「立命．玄武：洪根深八十水墨創作展」，本展覽自2024年底於高雄首展後，歷經花蓮與彰化巡迴，今年在洪根深迎來80歲大壽之際，正式移師台北至善館展出。本展為創價美術館與洪根深第3度合作，現場共計展出52件不同時期的代表作品，不僅呈現洪根深推動南台灣美術發展的文獻手稿，更結合AR科技互動裝置，展期將持續至5月8日。

出生於澎湖的藝術家洪根深，其創作始終立基於土地、故鄉與人性。他於1972年移居高雄，曾任教於高雄師範大學與台南藝術大學，長年投身藝術社會運動，為南台灣「黑色都市畫風」的開創者。洪根深致力於突破傳統水墨框架，將幾何圖形與現代符號融入構圖，並在媒材上持續嘗試革新。本次展覽劃分為「重構的筆鋒」、「黑的辯證與重生」、「擴延與蛻變」3大區塊，梳理藝術家不同生命階段的創作脈絡。

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本次展覽亮點作品為2025年針對花蓮馬太鞍溪事件創作的〈覺─923啟示錄〉。洪根深透過畫作描繪突如其來的天災，並特別聚焦於懷抱大愛、無私奉獻的「鏟子超人」。畫中一鏟一鏟清走淤泥、搬離殘瓦的動能，象徵對人心深處哀傷的清理，喚醒眾人對生命與自然的敬畏。作品以百合花及九品蓮花表現生命語彙，透過線條空間的結構變化，呈現出虛幻與人性人道意義交織的意境，傳達出災難後重生的可能。

此外，展覽特別邀請逢甲大學教授鄭月妹及設計師何羽凡，針對其中6張作品設計AR互動裝置，觀眾可透過行動設備進入虛擬與現實交融的藝術空間。

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