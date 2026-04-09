【自由副刊】 沈信宏／限定的燦爛

◎沈信宏

◎沈信宏

好沒出息啊，明明說好不要再追限定團，還是喜歡上了。

知道終點就在那，卻還是和全網一起等著延長續約的消息。賺了這麼多錢、累積這麼多粉絲，真的不繼續嗎？九人才是完全體，那些親暱互動與CP，團員也捨不得吧？

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後來只延長兩個月、追加安可演唱會和最後的專輯，像預告好的告別儀式。其實早就隱約知道結局――四個成員隸屬同間公司（聽說過去爭議不少），又是人氣與實力擔當，合約到期怎麼可能不回去帶新團？之前IZ*ONE早就示範過一次。

果然，四成員的公司公告「進入未來發展新階段」，並對原團剩餘活動「全力支持」。短短幾句話，正式畫下分離的句點。然後是新周邊：天使版、星星版、動物頭套版。社團裡開始拋售小卡與手燈，像站在十字路口，粉絲前往不同方向。

我們永遠不知道他們在會議裡怎麼討論、誰的立場，只看到公開的微笑與飯撒，偶像帶來幸福和快樂，那些斡旋、權衡與盤算本就不該被看見。台北演唱會結束投影：「我會記住今天所有燦爛的瞬間」，我們相信他們藏起了失落與悲傷。

其實偶像生命也是限定的，或許就是能經歷縮時的變動，限定團才令人著迷，選秀、成團、回歸、解散與重組全都倍速行進，最短時間燃燒最大光芒與收益。

那就繼續等吧，為了更多的，他們不會慢下來，明天、合約結束的那天，還有未來的每一天，都只有燦爛的瞬間。●

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