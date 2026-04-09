【家庭plus．生活停看聽】門內守護 門外有愛

圖／達志影像

文／古家榕

去年九月，開始在學校兼課。加上本身仍在進修，每週裡總有兩三天，我預備完早餐、放好水壺和餐袋、進房將孩子的意識召喚至地表後，便頂著灰濛天色趕客運去也。

待下了課（無論是以老師或學生的身分），再三兩步跳上大眾運輸，心繫嗷嗷待哺的雛鳥，奮力攀越尖峰時段返家。幾個月下來，除了家裡兩隻貓，其他人都適應得挺好，但我內心總隱約有股失落，儘管也說不上為什麼。

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時至十一月，學校因校慶補假一天。這日清晨，我溫聲喚醒孩子，陪他們吃過早餐、換好衣服，還順手幫兒子找到失蹤的襪子，再將小傢伙送到門口擁抱作別。當天下午，兒子的鑰匙剛插進鎖孔，在廚房忙碌的我，隨即走到玄關拉開門，對上一雙燦笑的眼，「對欸，妳今天放假！」

就在那一刻，驀地明白近日的傷感從何而來了。

原來，我的內心深處，始終藏著張「為家人開門」的圖片。我渴望成為一個送孩子出門、等孩子回家的媽媽，過去14年，我也確實成為了這樣的媽媽。直到今年，因故變得早出晚歸，儘管理智上深知孩子一個小六、一個國三，自己「可以放心了」，但每當想到孩子推開門，面對著一個空蕩蕩、沒有燈光、更缺乏溫度的家，為母的小心臟，不免纏上密密麻麻的憂傷。

原來，我真正的煎熬，是那張守護多年的圖片動搖了。

當晚臨睡前，分別寫了封信，放在孩子的書包裡。原想小傢伙會按照慣例已讀不回，豈料隔天放學，女兒竟遞來一張小紙條：「我覺得其實不用感到虧欠的，妳已經做得很多、很棒了。如果連這樣都感到虧欠，那我們就不是家人了。我們都會有自己想做的事情，不管妳想做什麼，我們都很支持──因為不只妳愛我們，我們也很愛妳呀！」

或許，人生並沒有這麼多兩難，而是我太執著於完美的答案。自始至終，不只有我渴望守護這個家，這個家也渴望守護我。「為家人開門」很理想，卻也很孤單。過去，當我一個人在家等候，門內只有我；直到我打開門，這才明白，門外，他們一直都在。

為家人開門，不僅是開家裡的門，更是那扇心裡的門。即使此刻的我，已無力維護曾經美好的圖片，幸好，還有一份更大的、屬於全家人的愛，正在跟我一起創作出更精采的圖案。

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