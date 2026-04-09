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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．四季好食】水果醋 調味也很棒

2026/04/09 05:30

水果醋也能拿來漬小番茄。水果醋也能拿來漬小番茄。

文、圖／梁瓊白

醋是廚房必備的調味品，每天做菜或多或少都會用到一些，只是比例不同而已，除了糖醋調味時用得較多些，醋的去腥、軟化、定色功能在不同食材上都能發揮作用。

醋還有一個隱藏功能就是去汙，尤其對付燒焦的鍋子特別有效，無論是電鍋沉積的老垢，還是直火燒焦的汙垢，只要加水蓋過黑垢後，倒點醋進去，按下電鍋鍵或是開火煮5分鐘，將水倒掉再用清潔劑刷，馬上乾乾淨淨，既不費力也不傷鍋。

不同原料釀製的米醋、烏醋、高粱醋、浙醋之外，在口味上更因添加了不同材料而有不同的變化，例如各種水果醋就是風味非常豐富的選擇，除了醋的酸，更有水果的香。市面上的水果醋非常多，例如蘋果醋、水蜜桃醋、藍莓醋、百香果醋……只要水果和醋加在一起，經過一段時間的發酵後，再過濾出來，就是各種含有水果風味的新醋。

水果醋的吃法最普遍的就是加入不同比例的水或酒兌成飲料，業者將各種果醋包裝成富含美容養顏功效的健康飲品。製作流程嚴謹的水果醋的確是比很多加糖飲料好喝也健康，但如果只把水果醋當飲料喝就可惜了，其實它也是很好的調味料，例如做各種涼拌菜或涼麵的時候，用水果醋代替一般的醋調味，吃起來更香也更爽口。

時下正是小番茄的盛產季，不同品種的外觀、口感和價格都不同，其實營養價值的差異並不大，只要新鮮，都值得買，至於口感，也許有的皮厚了些，有的甜度差了點，我反而比較在意價格，只要在能接受的範圍，我不在乎皮厚不厚、甜度夠不夠，因為皮可以剝掉，甜度經過調味會不一樣，我用的正是水果醋。

將洗淨的小番茄在蒂頭處劃個十字刀口，用開水浸泡一下，外皮很容易就能剝除，去了皮的小番茄吃起來很滑嫩。將剝好的小番茄放在容器內，再將水果醋用一比一的比例和冷開水兌勻了倒進去漬，放冰箱冷藏，一天之後就入味了，口感比完全不漬的更好吃。

吃完小番茄，剩下的汁當果汁喝，比水果醋又增加了番茄的味道和營養，超級棒。

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