【家庭plus．婚姻研究院】以退為進 有事好商量

圖／豆寶

文／阿珍

與先生相處常有摩擦產生，甚至會因為一些小事而爭執不休，幾乎每次都是我讓步；表面上是「讓步」，但是心中卻充滿了不平。

心想夫妻要相處一輩子，總不能常因為小事而吵吵鬧鬧地過日子，一定要想辦法解決此一難解的問題。經過審慎的思考之後，決定採用「以退為進」法，來改善彼此的關係。

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所謂「以退為進」法，就是彼此一有不同的看法時，我選擇「不說話」，所有事情都由他決定，如果他的方法行得通，就照著他的方法去做；如果行不通，我也不發表意見，冷眼旁觀，看他如何處理。當我第一次採取這個方法時，他還以奇怪的眼神看著我；經過幾次之後，他開始問我：「妳對這件事有什麼看法？」此時，我還是說：「你決定就好！」最後，他按捺不住，終於跟我說：「以後有什麼事，我們一起討論後，再做決定然後一起去完成，這樣好嗎？」

經由這樣的處理之後，先生幾乎很少「堅持己見」，家裡的任何事，大都是家人一起討論再做最後的決定。

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