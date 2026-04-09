自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婚姻研究院】以退為進 有事好商量

2026/04/09 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／阿珍

與先生相處常有摩擦產生，甚至會因為一些小事而爭執不休，幾乎每次都是我讓步；表面上是「讓步」，但是心中卻充滿了不平。

心想夫妻要相處一輩子，總不能常因為小事而吵吵鬧鬧地過日子，一定要想辦法解決此一難解的問題。經過審慎的思考之後，決定採用「以退為進」法，來改善彼此的關係。

所謂「以退為進」法，就是彼此一有不同的看法時，我選擇「不說話」，所有事情都由他決定，如果他的方法行得通，就照著他的方法去做；如果行不通，我也不發表意見，冷眼旁觀，看他如何處理。當我第一次採取這個方法時，他還以奇怪的眼神看著我；經過幾次之後，他開始問我：「妳對這件事有什麼看法？」此時，我還是說：「你決定就好！」最後，他按捺不住，終於跟我說：「以後有什麼事，我們一起討論後，再做決定然後一起去完成，這樣好嗎？」

經由這樣的處理之後，先生幾乎很少「堅持己見」，家裡的任何事，大都是家人一起討論再做最後的決定。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中