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【藝術文化】布拉賓斯領軍 NSO攜手尤森兄弟獻《雙鋼琴與打擊樂》震撼音場

2026/04/10 05:30

年紀輕輕便不斷跨越新里程碑的荷蘭雙鋼琴天才尤森兄弟。（NSO提供）年紀輕輕便不斷跨越新里程碑的荷蘭雙鋼琴天才尤森兄弟。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕荷蘭雙鋼琴天才尤森兄弟（Lucas & Arthur Jussen）本週再登台，將於11日先攜手NSO國家交響樂團於「幾何幻夢—雙鋼琴之夜」演出非比尋常的巴爾托克《雙鋼琴與打擊樂協奏曲》，12日南下衛武營，於「雙琴敘曲」音樂會以橫跨古典與現代的多首曲目，展現兄弟合奏的無間默契。

英國指揮大師馬汀．布拉賓斯首訪台與NSO合作。（NSO提供）英國指揮大師馬汀．布拉賓斯首訪台與NSO合作。（NSO提供）

尤森兄弟持續於音樂生涯拓展新的里程碑，尤其今年2月，他們首度與柏林愛樂合作並完成3場完售的佳績。而在芬蘭、韓國與日本巡演後來到台灣，尤森兄弟將與NSO合作，首度在台演出對體能與精準度要求極高的巴爾托克《雙鋼琴與打擊樂協奏曲》。

兩位打擊樂家艾庭安（右）與朱梵宇。（NSO提供）兩位打擊樂家艾庭安（右）與朱梵宇。（NSO提供）

此曲最大亮點在於雙鋼琴、雙打擊樂與樂團之間的高度精密磨合，特別由NSO定音鼓首席艾庭安（Sebastian Efler）與即將加入NSO的朱梵宇（Felix Ko），攜手尤森兄弟共同演繹。艾庭安表示，巴爾托克獨具的神祕、陰暗且充滿懸念的特質，還有作品中隱含的匈牙利民俗元素，與20世紀節奏美學交織而成的獨特魅力，都是巴爾托克音樂最迷人的神髓。

值得一提的是，巴爾托克在總譜序言中親自撰寫了一份近乎「音響工程指南」的嚴苛要求，從2部鋼琴面對面斜放的精確角度，到樂器閒置時必須墊上布墊以防止餘震共鳴，這份對聲音細節的極致偏執，早在80年前就已寫進譜裡。將為此次音樂會首訪台的指揮大師馬汀．布拉賓斯（Martyn Brabbins）認為，巴爾托克的節奏極其精密且複雜，特別是當音樂陷入「激戰」時，打擊樂扮演了至關重要的領航員角色，負責讓這台龐大的音樂機器維持在正確軌道上運行。

來自英國的布拉賓斯以長期推廣英國作曲家作品聞名，至今已在世界各地指揮數百首世界首演。他也是BBC逍遙音樂節（BBC Proms）備受歡迎的指揮之一，音樂節還特別於2019年委託14位當代作曲家為其生日創作致敬作品；2023年獲頒英國皇家愛樂學會（RPS）指揮大獎，表彰其貢獻。

11日的「幾何幻夢—雙鋼琴之夜」，除巴爾托克《雙鋼琴與打擊樂協奏曲》之外，下半場將由布拉賓斯指揮NSO演出舒曼《C大調第2號交響曲》。音樂會詳詢OPENTIX。

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