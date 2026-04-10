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【藝術文化】「織浪者」相聚鳳甲美術館 以織品串連南島文化軌跡

2026/04/10 05:30

張恩滿〈從Lima到Pulima〉構樹皮、泥土染料，28×785公分。2025。（記者董柏廷攝）張恩滿〈從Lima到Pulima〉構樹皮、泥土染料，28×785公分。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由鳳甲美術館與香港CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）共同推出的特展「織浪者：浮遊相聚」，即日起至5月31日在鳳甲美術館登場。展覽邀請藝術家埃德．達瑪萬擔任藝術總監，並由鳳甲美術館館長葉佳蓉兼任策展人，與CHAT六廠執行董事兼首席策展人高橋瑞木和副策展人李勺言共同策畫。展覽以駐地計畫「織浪者」為核心，匯集台灣、香港、印尼與菲律賓藝術家的9件作品，透過織品探討南向群島間的文化連結與移動軌跡。

葉啟俊〈神衫〉燈箱（180×106.8×15公分×6件）、小冊子（29.7×21公分×6件）、單頻道影片。2025。（記者董柏廷攝）葉啟俊〈神衫〉燈箱（180×106.8×15公分×6件）、小冊子（29.7×21公分×6件）、單頻道影片。2025。（記者董柏廷攝）

「織浪者」計畫自2025年展開，讓藝術家深入不同的文化環境創作，計畫足跡遍及香港、印尼望加錫、圖班、坤甸、菲律賓霍洛島及台灣花蓮等地。展出作品媒材涵蓋聲音、紡織、攝影、錄像、裝置與檔案資料，藝術家將紡織視為一種承載記憶的媒介，透過材料與技術的交織，連結人口流動 、海域歷史與文化傳承。

展覽亮點作品包含台灣藝術家張恩滿的〈笆札筏的大洪水〉與〈從Lima到Pulima〉，具有排灣族血統的張恩滿於印尼駐地期間，發現排灣族與印尼布吉語史詩中皆有洪水傳說，遂將族語刺繡在卷軸上，並邀請當地藝術團體Riwanua共同創作；另一件作品則記錄了兩地語言中數字「5」（lima）發音相同，以及排灣族語「手巧之人」（pulima）的文化巧合。香港藝術家葉啟俊的〈神衫〉聚焦印尼西加里曼丹的客家「跳童」文化，透過燈箱肖像與錄像，記錄通靈者穿上神明指示服飾展現神力的過程，填補了相關文獻的空白。

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