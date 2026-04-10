【自由副刊】 湖南蟲／聽風

圖◎徐世賢

◎湖南蟲 圖◎徐世賢

一切都是從走路開始的。因為非常喜歡走路，向來不對手遊抱持高度興趣的我，竟然被朋友輕輕一推，就跌入了皮克敏的坑：一款只能仰賴走路來推展進度的遊戲，步數、距離，缺一不可。

我想，還能有更簡單的遊戲嗎？還有更散漫從容的運動嗎？既不重訓也不有氧，既無主旋律也沒有副標題，以我通常只走一小時計算，更遑論長征或壯遊。最多，是忍不住吃的一顆森永牛奶糖，熱量被消耗掉。

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而我只是無意識走著。多半下午出門，學生們在校園裡，上班族在辦公室，路上幾乎只有工人和老人，百廢待舉和百無聊賴，以及百無一用的我。

用來走路剛剛好的我。過往的我，習慣騎車到新莊運動公園繞操場，曬太陽，驅趕心魔，包括意志過於軟弱的我，或者雜念無法排空的我。然而手遊帳號開設後不久，慣去的田徑場即面臨大整修，整塊被鐵網圍起來的空地，像被巨耙反覆梳過，復歸廢土與沙石。我被迫改道。

走著走著就抵達小時候覺得好遠的市場。兩側建築大量蓋起來的緣故，萬毒惡臭的大排水溝終於被徹底整治，我沿著親水步道一線直達。為何以前總想這路遙遠呢？也許是因為阿嬤總一手拖著菜籃車，一手牽我，步履蹣跚走。我跟著她的步伐，就共感了她所經歷的漫長。

漫長的一生，來不及在兒子過世前死去。以我當時的年紀，那是不可能理解的艱難。

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網路有諷刺名句：「皮克敏是一款真正休閒的遊戲。」字句鑲在圖片上，圖中央是一隻黑眼圈濃重的黃皮膚外星生物，被一圈漫畫速度線包圍，看起來就像辛苦活著的人類。

走路時，通常我會戴上耳機。為避免胡思亂想，也出於無法擺脫的資訊焦慮和錯失恐懼，我總聽著各種節目：《好味小姐開束縛我還你原形》的陪伴系牢騷，《萬秀孫代客洗衣》可鹹可甜的專訪，《給我一個故事的時間》導讀文學小說，留下斷崖懸念，讓人一腳踏空只能買書來讀。

還有大量介紹八、九〇年代華語流行音樂的《還在聽》，在編曲家屠穎過世後，做了兩集回顧他作品，赫然聽見鄭秀文的〈依靠〉和張學友的〈情書〉。都是過了近三十年仍聽的歌。前者因為有喚醒記憶的老派陳舊感，始終被我偏愛著；後者則是溫柔點亮戀愛中人的永恆盲點，全曲像反覆展讀一封重要的來信。

不久又出現我高中時發行的鄭中基〈不許人占有〉，當年MV強打由侯孝賢執導一事，我邊走邊想，有這件事沒錯吧？

經過炸雞與壽司餐車，我轉進被統稱為宏泰市場的自強街，與阿嬤走過多次的回憶之地。蔬果雜貨之間的那家「蕭接骨」竟然還在，國術館師傅能雙手併用拉直我落枕的頸，發出爽脆聲響，雖然看上去很像要扭斷誰的脖子。

主幹分枝的小巷，有經年不變的草茶店與肉羹麵，更窄仄的陰暗細路則是魚販和肉販聚集處，生鮮汁血流淌滿地，又腥又黏，攤子帆布篷頂邊緣不停滴水。

在這裡，哪怕是撐著大傘，也會沾溼肩頭吧。有段時間，阿嬤和不負責任的阿叔住在市場某處的二樓老公寓，我定期騎腳踏車前去探望，途經家附近才剛要被填平的偌大荷池。一回，行動不是太方便的阿嬤忽然拿存摺證件印章給我，請我幫她領錢。存簿餘額顯示不足一千，我只能打公共電話向母親求救。母親拿錢給我存入，也給阿嬤。阿嬤拿到錢後又放回我手上，叫我去買一箱養樂多回家喝。長子早逝，長孫還在，她加倍寵溺，但沒有能力。有時我留宿一夜，早起聽見阿嬤坐在客廳哭泣，想安慰，同樣沒有能力，只能裝睡等她哭完。

彼時不識心碎，只不時夢見自己騎車經過荷池黑潭，連人帶車栽入。不存在之事，至今仍會化做絕望夢境，走跨不過。

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還是得繼續走。還是戴著耳機。還是胡思亂想了。阿嬤在我高三時過世，父逝太早，那成為我關於死亡的啟蒙。高職三年，也是欲念啟蒙時刻，性格被重新捏塑成不同樣子的三年，敏感而自覺，開始渴望在人群中隱形。畢業後我旋即和全數同學失聯。

唯一保持聯繫的是小漁。婚後移居台南，在路邊賣烤玉米的她，每天都忙到近凌晨。和我同時入遊戲坑的她說：「只能趁遛狗的時候走路種花。」皮克敏有個記錄機制，是一日將盡時，系統會很失禮地跳出問句：「今天過得怎麼樣呢？」然後給出三張表情貼圖讓玩家選擇。

小漁說：「不管怎樣，我都告訴自己要選笑臉。」那時我到台南找她，兩人從入夜後的國華街走到海安路，隱形色長風拂過寬闊地面，有我們看不見的崎嶇。忽然沉默時，耳邊只有細微的風聲，不知何來的氣流，最終也將不知何去。但確實搖晃過當下身處的世界。

小漁分享起生命裡還未結束的很困難階段，是撐著大傘同樣會被淋溼的困難。但她還是每天在遊戲裡記錄下笑臉，讓隊伍中的皮克敏都一同雀躍。

走路時想到這些事。想聽的節目都聽完了，我隨機點播音樂，耳機傳出了林家謙的〈走走〉，發現真是適合走路聽的歌，恬淡呢喃，輕聲的訴說。我且想，應該要更有意識地走，靜靜走，聽風的聲音，如此搬動透明的生活。

沒有辦法。我又想到，粵語原曲〈聽風〉改填中文詞時，作詞人保留了風的意象，還有副歌有聲無詞的哼唱，讓一切盡在無言，真想對他說謝謝。還有，回家後，要記得查一下鄭中基的那支MV，到底是不是侯孝賢執導的。

告訴自己，只要有了答案，這一趟走路應該就算值得。●

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