自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 許翠庭／大放厥辭之荷葉邊

2026/04/10 05:30

◎許翠庭◎許翠庭

◎許翠庭

這篇文章是為了荷葉邊平反。沒錯，我再也受不了拿乾淨整潔綁架他人的風氣了。猶記得第一次在系服尺寸調查勾選XXXL，穿上系服的那一刻，衣襬長到膝蓋上方，上半身輕盈得像沒有穿，身體終於從束縛中解放。天地是我的屋宇，過大的上衣像一頂帳棚，而本我就藏在這移動式的舒適圈中恣意裸奔。那一刻，我懂了什麼是身體被尊重的感覺。相較之下T恤牛仔褲做為簡潔不鋪張的穿搭組合代表簡直過譽。T恤沒有問題，但牛仔褲明明又硬又厚又緊，燠熱的夏天穿起來根本不舒服。夏季涼感穿搭，唯一支持T恤加打籃球用的寬鬆運動短褲謝謝。

學生時代的我很少買衣服，上衣都是些大紅大綠的班服、系服、社服、活動服。這種衣服剛拿到的時候一定是硬的，要經年累月地穿，讓它和你的身形一同隨著飲食、運動、生活長養，才會養成真正屬於自己、柔軟舒適的形狀。但是每次我的衣服達成完全體，母親便會強迫我丟掉，而且還會說這連舊衣回收都不收，於是我的成長軌跡就這樣被剝落，像糟糠之妻、貧賤之交一樣丟入垃圾桶了。母親經歷過匱乏的年代，平時比我更懂得愛物惜物，卻沒有展現在這方面。我永遠無法看到衣服從完全體長成究極體，彷彿我自己經歷了幾次蛻皮，也沒有長成更好的大人，被延長的只有青黃不接的軟殼蟹時期。

為了防止軟殼蟹變成軟腳蝦，這些年來我穿著XXXL系服，度過了兩次研討會報告、論文大綱口試、資格考。身心舒適時的表現是最良好的，我也都順利過關了。荷葉邊才不是邋遢隨便，正好相反，這是對個人主體性、完整性的極致講究。證嚴法師曾說：看別人不順眼，是自己修養不夠。因此，我在此鄭重呼籲：當你拿起乾淨整潔的石頭準備砸向別人時，想想自己曾經承受過的外貌焦慮，想想每一顆砸向他人的石頭都是建構這個以貌取人社會的磚瓦，並放下手中的石頭，拿起《靜思語》。如果《靜思語》稍嫌過時，也可以拿起更時髦的《被討厭的勇氣》，讓自己和他人的衛生標準，來場轟轟烈烈的課題分離。

我並沒有希望荷葉邊統治世界，我希望的是每個人都能選擇讓自己身體和心理最舒適的姿態，如果最能令你舒暢的衣服是羅莉塔洋裝，那就穿。啊當然，還有，唉，牛仔褲也可以。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中