【自由副刊】 許翠庭／大放厥辭之荷葉邊

◎許翠庭

◎許翠庭

這篇文章是為了荷葉邊平反。沒錯，我再也受不了拿乾淨整潔綁架他人的風氣了。猶記得第一次在系服尺寸調查勾選XXXL，穿上系服的那一刻，衣襬長到膝蓋上方，上半身輕盈得像沒有穿，身體終於從束縛中解放。天地是我的屋宇，過大的上衣像一頂帳棚，而本我就藏在這移動式的舒適圈中恣意裸奔。那一刻，我懂了什麼是身體被尊重的感覺。相較之下T恤牛仔褲做為簡潔不鋪張的穿搭組合代表簡直過譽。T恤沒有問題，但牛仔褲明明又硬又厚又緊，燠熱的夏天穿起來根本不舒服。夏季涼感穿搭，唯一支持T恤加打籃球用的寬鬆運動短褲謝謝。

學生時代的我很少買衣服，上衣都是些大紅大綠的班服、系服、社服、活動服。這種衣服剛拿到的時候一定是硬的，要經年累月地穿，讓它和你的身形一同隨著飲食、運動、生活長養，才會養成真正屬於自己、柔軟舒適的形狀。但是每次我的衣服達成完全體，母親便會強迫我丟掉，而且還會說這連舊衣回收都不收，於是我的成長軌跡就這樣被剝落，像糟糠之妻、貧賤之交一樣丟入垃圾桶了。母親經歷過匱乏的年代，平時比我更懂得愛物惜物，卻沒有展現在這方面。我永遠無法看到衣服從完全體長成究極體，彷彿我自己經歷了幾次蛻皮，也沒有長成更好的大人，被延長的只有青黃不接的軟殼蟹時期。

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為了防止軟殼蟹變成軟腳蝦，這些年來我穿著XXXL系服，度過了兩次研討會報告、論文大綱口試、資格考。身心舒適時的表現是最良好的，我也都順利過關了。荷葉邊才不是邋遢隨便，正好相反，這是對個人主體性、完整性的極致講究。證嚴法師曾說：看別人不順眼，是自己修養不夠。因此，我在此鄭重呼籲：當你拿起乾淨整潔的石頭準備砸向別人時，想想自己曾經承受過的外貌焦慮，想想每一顆砸向他人的石頭都是建構這個以貌取人社會的磚瓦，並放下手中的石頭，拿起《靜思語》。如果《靜思語》稍嫌過時，也可以拿起更時髦的《被討厭的勇氣》，讓自己和他人的衛生標準，來場轟轟烈烈的課題分離。

我並沒有希望荷葉邊統治世界，我希望的是每個人都能選擇讓自己身體和心理最舒適的姿態，如果最能令你舒暢的衣服是羅莉塔洋裝，那就穿。啊當然，還有，唉，牛仔褲也可以。●

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