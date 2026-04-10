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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《是這些失去救了我》

2026/04/10 05:30

《是這些失去救了我》 姜泰宇（敷米漿）著，寶瓶文化出版《是這些失去救了我》 姜泰宇（敷米漿）著，寶瓶文化出版

姜泰宇（敷米漿）著，寶瓶文化出版

曾以筆名敷米漿風靡網路文學界的姜泰宇（1982-），卻在2003年因眼疾離開寫作現場，轉而投身洗車業十五年。2020年他以本名回歸文學視野，繼《洗車人家》後交出散文新作《是這些失去救了我》，記錄這段崎嶇的路途。全書分四輯，以記憶暗流為道。輯一「返程票」回溯年少荒唐的撞球間歲月與長輩、寵物的生死離別；核心的輯二「落隊」與輯三「過彎」，坦誠剖析自己如何從暢銷作家中途折翼，彎腰低頭從事底層勞動的跌宕；輯四「請繼續直行」則銘刻生命裡所遇的人事物，收納生命沿途的日常與情感，使回憶在時間流動中留下深淺不一的刻痕。姜泰宇筆法平實直白，著重個人經驗的坦誠呈現，敘事偶有跳接或深陷個人視角的情境，更也有未經雕琢的「情真」，以毫無保留的誠懇，坦然交出生命中滿是粗礪的失去與獲得。（赤松）

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