【家庭plus．愛情恰恰】情侶對杯 只剩傷悲

圖／達志影像

文／楊子

那一年，我們一起報名了電腦美編轉印的課程。課程內容並不複雜，真正吸引我們的是最後的成品，一對屬於情侶的馬克杯。

講師在前方細細說明操作流程，我們並肩坐著，時不時交換一個眼神，確認照片的亮度、顏色與構圖是否剛好。那是一張我們都很喜歡的合照，笑得毫無防備，彷彿世界只剩彼此。

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圖片處理花了好幾個小時，我們卻一點也不覺得累。當熱轉印完成，兩只白色馬克杯靜靜擺在桌上，我忽然產生一種奇妙的錯覺，彷彿某種關於未來的承諾，被具體地燒進了陶瓷裡。這世上只會有這兩個杯子，一人一只，成雙成對。喝水的時候、乾杯的時候，甚至只是放在桌上，都像是在無聲地提醒，我們正在一起。

有時分開各自回家，我會用那只杯子喝熱飲。杯身微燙，掌心的溫度一路傳進心裡，好像距離也因此縮短。妳也會傳訊息來，說妳正用那只杯子喝咖啡。我們用同一個物件，度過不同的時刻，卻共享同一份想念。

直到有一天，妳忽然問我，如果有一天分手怎麼辦。妳說只是如果，但那個如果像一顆石子，輕輕落進水面，卻讓漣漪久久不散。我一時說不出話來。那時的我以為，只要不放手，很多事情就能一直存在。就像這對馬克杯，只要我們仍相愛，它們就會永遠擁有意義。

我沒有把不安說出口，只在心裡默默決定，要好好保存這份象徵。即使未來遙遠，即使生活再忙，只要杯子還在，我們的愛情就還有一個可以安放的地方。

後來，妳真的離開了。妳走時，沒有帶走屬於妳的那只杯子，只留下兩個並排的馬克杯，像一段被迫停止的對話。我終於明白，那些被賦予意義的物件，其實是靠人活著的。人一走，意義也就慢慢退場。

某個午後，我把兩只杯子一起拿去回收。不是因為不痛，而是因為它們的價值，已經隨妳離開。留下來的，只是陶瓷，還有一段我終於學會放下的愛情。

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