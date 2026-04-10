自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】香魚愛乾淨 肉質回甘又獨特

2026/04/10 05:30

天然香魚大抵是六月才解禁，六月到八月是當季，圖中在三、四月櫻花季賣的烤香魚則是養殖的。（劉黎兒攝）天然香魚大抵是六月才解禁，六月到八月是當季，圖中在三、四月櫻花季賣的烤香魚則是養殖的。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

3月底賞櫻時，已經看到有攤位在燒烤香魚，這原本是日本夏天風物詩，但現在有養殖香魚，不分季節都能吃到。香魚是所謂「清流的女王」，只吃清流河底苔蘚，即使養殖也必須維持潔淨的好水質，依然是有潔癖的魚呢！

漁港出身的我，從小就常吃魚，來日本後也因為島國關係而愛魚甚於肉，尤其日本人超愛吃魚，魚部漢字多達395個。我愛吃的幾乎都是海魚，很少吃河魚，唯獨洄游魚類（海中產卵、淡水中成長）的鰻魚，以及棲息在水質良好清流中的香魚、岩魚例外，都覺得是很珍貴的淡水魚！

岩魚也被稱為是「森林與水的恩賜」，跟香魚一樣都要在沒有汙染的清流長大，是環境重要的指標。原本「水至清無魚」，但香魚、岩魚則相反，追求極致，放棄中庸妥協呢！

香魚之所以被稱為香魚，是因為吃苔蘚而讓肉質帶有類似西瓜、哈密瓜的清香。最常見的是串燒式鹽燒，用炭火緩緩燒烤，外皮酥脆且排除多餘水分，讓精華香氣及脂肪濃縮。香魚肉質淡薄，不像其他河魚般有泥臭或腥味，回甘也獨特，鹽燒而不沾醬最能展現香魚高貴品味；而且要串成彎曲模樣來演出香魚躍動感，這是日本的美感與傳統，鯛魚也是必須烤成彎曲模樣，象徵活躍與喜慶！

香魚是生命只有一年的魚，也稱為「年魚」，6月到8月算是當季的魚，各地川流魚協對於天然香魚大抵從6月解禁，才能開始垂釣捕捉，以免在幼魚階段趕盡殺絕。鹽燒外，也有天婦羅（油炸）、甘露煮、炊飯等吃法。天然香魚香味較強，養殖香魚則以飼料調整香味，稍微遜色，但養殖香魚皮骨皆軟，較肥美，頭尾很容易吃，而且比較不會有寄生蟲，生吃較沒問題！

不僅香魚，現在許多魚類，也因養殖而沒寄生蟲問題，較容易吃「刺身」，但喪失原本的魚味。至於吃飼料的味道，產香母酢（臭橙）、酢橘等地方，會用這些柑橘來調整魚肉香味，大分就有香母酢鰤魚、香母酢比目魚等等。此外，一年四季都能吃，各種魚類就失去報春或告夏等季節感了，輕易能入口，雖然幸福，也讓人若有所失！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中