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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】不停抱怨 惹人厭

2026/04/10 05:30

本報製圖本報製圖

文／克萊兒

有一陣子晚餐後，年過七旬的表嫂經常會打電話過來。老人家無所事事，若是純聊天倒也無可厚非，偏偏她很愛發牢騷，數落完一家老小之後，還不過癮，連國家大小事，她都要參與評論，「怨天怨地怨國家怨社會」地輪番循環，我的腸胃還沒消化完食物，就要被迫吸收她的負能量。

在她身上也可以看到老人常見的「譫妄」現象，會有自己想像的劇情，有時太激動，隔著電話都還能感受到她的憤怒情緒，非得講到她開心，才願意結束對話。幾次下來，她宣洩完她的不滿，把倒出來的垃圾往我身上堆，卻也打亂我的既定節奏，原本預定要做的家事統統無法如期完成，我意識到一定要想個對策解決此問題。

後來只要來電顯示她打電話過來，不是選擇刻意不接，就是設定10分鐘為限，時間一到，我開始一人分飾兩角，假裝有其他家人要問我事情，跟她草草結束通話。

自從改用此招後，我再也不用被她的情緒勒索了！

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