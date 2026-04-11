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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】春來了 以沙拉作畫

2026/04/11 05:30

春來了 以沙拉作畫春來了 以沙拉作畫

文、圖／譚曼然

一碗簡單的美術沙拉，色香味俱全，看著就覺得開心，聞著心情就舒暢，彷佛在一個美麗的花園裡散步的感覺。

吃一碗沙拉不是為了填飽肚子或追求西方養生飲食，吃一碗沙拉更是為了吸收大地與大自然的力量和養分。

石蓮花柑橘沙拉。石蓮花柑橘沙拉。

在台灣人的眼中，可能會覺得沙拉太寒，有時候生菜不乾淨，會造成身體負擔。事實上沙拉是非常健康，又充滿了活力的一道菜。過度烹調蔬菜，比如川燙蘿蔓或萵苣，會讓葉菜失去生命力。身體有時候需要攝取最原始，沒有烹調或加工過的食物，方能與大地連結，平衡身體與心靈。因此在選擇生菜方面，一定要挑選新鮮、有機、無毒的食材。最好可跟當地信任的小農採購現採的蔬菜，才能確保食物安全與乾淨。

「從農場到餐桌」（From Farm to Table）亦是蔬食料理的核心原則之一，這樣的飲食表示尊重土地、尊重小農、尊重自己的身體。

料理不一定要完全依照食譜，或遵循大廚和營養師的方式。它更多是一種自由自在的日常藝術，沒有任何限制或規則。

一碗簡單的蔬果沙拉也是我們對地球與生態環境的一份心意。蔬果沙拉是悅性食物的象徵，既能療癒地球，也能療癒每一個人的身體與心靈。

〈Step By Step〉花園沙拉 帶來能量

在我眼中，料理便是藝術，製作生菜蔬果沙拉可當做在碗裡畫畫，自由發揮創意與靈感。

春天時，台灣的天氣溫和，很適合生產各種生菜，如芝麻葉、蘿蔓、萵苣、紅火焰、大陸妹、白花馬齒莧、冰菜等不同風味的沙拉種類。若找不到生菜，沙拉也可用燙過的龍鬚菜或過貓來代替。

這些綠色的生菜成為沙拉的草皮，可用手鋪滿沙拉碗的三分之一。用手的意圖是，可抓出身體剛好想吃的份量，傳遞自己身上的正能量給蔬菜，也可吸收蔬菜的生命力。

楊桃紅心芭樂蔬果沙拉，可搭配現烤佛卡夏麵包。楊桃紅心芭樂蔬果沙拉，可搭配現烤佛卡夏麵包。

接著按照顏色與風味搭配其他的蔬菜：比如剛切好水分多的脆脆小黃瓜、紫色與黃色胡蘿蔔與彩色小番茄。再繼續用水果將沙拉做成一碗充滿了營養的清爽餐點：百香果、鳳梨與檸檬可增加酸味，櫻桃蘿蔔與芝麻葉帶有辣味，黃金果與木瓜成為天然的甜味，土芭樂與楊桃則呈現澀味。新鮮的豆芽菜、花生、綜合堅果或台灣本土樹豆，皆可提供植物性蛋白質。最後淋上頂級橄欖油與濃縮巴薩米克醋，可增加沙拉的油脂以及酸甜苦辣的風味。

若覺得生菜太寒，可搭配蒸熟或烤過的地瓜、南瓜、胡蘿蔔、玉米或甜菜根，清燙一些荷蘭豆或四季豆，還有磨一點嫩薑或薑黃加入沙拉裡。這樣的溫沙拉吃起來既舒服又滿足；根莖類蔬菜還能讓我們感受到適量的飽足感。

沙拉上面可放一些食用花擺盤，比如金蓮花與芳香萬壽菊都很適合，這一碗花園沙拉比任何五星飯店的生菜好吃多了。用自己的雙手玩食材，把所有的幸福感和愛心放入這碗蔬菜中，無論是自己吃還是給身邊的人吃，都能傳遞正能量與快樂。

橄欖油是地中海民族的醬油，每一道菜都少不了它。橄欖油是地中海民族的醬油，每一道菜都少不了它。

〈醬汁調配〉挑對橄欖油 更加分

橄欖油是地中海民族的醬油，每一道菜都少不了它。

橄欖油不僅僅是為了增加風味，還能提供人體所需要的植物性油脂。頂級冷壓初榨橄欖油富有抗氧化劑與多酚。多酚是植物中的天然化合物，可保護在樹上成長的橄欖，避免果實受到陽光、細菌與氧化的傷害。對人體也有益，能減緩細胞的老化、降低發炎反應、預防心血管疾病，還可保護大腦與神經系統。

除此之外，橄欖油能幫助人體攝取其他蔬菜的營養成分與維他命，例如胡蘿蔔、番茄、小黃瓜，如果缺少油脂，就無法完全吸收其中的維生素。好的油脂還能促進消化系統，保護腸胃。

在選擇橄欖油方面，建議選擇單一品種、特級初榨或早採收橄欖油，這樣抗氧化劑與多酚的含量比較高，風味與口感也最好。頂級橄欖油通常呈現新鮮綠色，帶有青草、朝鮮薊與番茄的香氣，入口溫和，但也呈現一些苦味與辛辣感。如果想用台灣在地食材，可用頂級苦茶油代替，增加本土風味。

譚曼然譚曼然

〈達人小檔案〉

在德國出生長大，從小到大很喜歡畫畫，用各種色彩創作，喜歡大自然的一切。

因對中華文化產生興趣，喜歡中文這門語言，大學修讀「現代漢學」。後來到台灣留學、實習、打工換宿、分享蔬食料理，結合熟悉的義大利料理方式及台灣在地的當季蔬果，創造出具特色的蔬食美味。現定居於台東。

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