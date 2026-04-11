【藝週末．藝週美術人物】徜徉故事之海─義大利作家大衛．卡利傳授《說故事》心法

大衛非常寵粉，簽名時會加贈插畫。（高依汾攝影）

文／高依汾 照片提供／大塊文化

用「著作等身」不足以形容繪本作家大衛．卡利（Davide Cali）的成就，因為他已經出版200本以上的繪本、漫畫等作品，稱得上是義大利最多產的作家之一，作品翻譯成30多國語言，在世界各地廣為流傳。如今，他將豐沛創意集結成《說故事》一書，不藏私地與台灣讀者分享成功祕訣。

大衛首部全文字的心法祕笈《說故事》。

繪本作家大衛最初是寫、畫一手包辦，後來將繪圖交由其他插畫家，自己專注在故事內容發想，有時1年能寫出50個以上的故事，產量驚人。新書《說故事》則是他創作生涯中，首度以純文字方式闡述自己如何抓住靈感、把握機會，成為「說故事」專家。

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大衛的作品《白花之愛》。

從漫畫到繪本 失敗為成功之母

黑色T恤、骷髏頭戒指、耳洞……初見大衛時，他一身重金屬搖滾裝扮與腦中對繪本作家的刻板印象反差極大，不禁好奇他是如何入行。大衛描述小時候的他愛畫畫，喜歡看著電視模仿，並沒受過專業訓練。首次投稿成功是在他22歲時，接到米蘭最出名的出版社Linus電話邀請他前往會面，大衛從熱那亞過去後，總編卻不在，他以為對方只是客套通知，便不了了之。沒想到隨後在書展中遇到總編，對方詢問他何時能交稿，才發現雙方在互等，旋即敲定次月刊登4頁漫畫。然而大衛手上現有的故事，篇幅不是太長就是太短，他趕緊重畫，最後順利達成任務。

《敵人》是1部發人省思的作品。

大衛回憶，其實早在國中時就曾投稿，當時天真地以為只要創造出1個新角色就可以賣錢，想當然被出版社婉拒。大衛並沒有因此氣餒，他知道不是作品不好，只是不符合出版社的風格或需求。大衛以過來人身分鼓勵所有創作者，被拒絕並不可恥，退稿乃必經之路，在這個領域裡，除了畫得好、寫得好，人際關係也是成功關鍵，必須學會處理。

大衛在與插畫家莫妮卡合作時激盪出不少火花。

以漫畫起家的大衛，後來轉向繪本是因為他發現繪本說故事的方式更適合自己。2000年首度出版自己畫的繪本，2001年開始嘗試與其他插畫家合作，2004年起便將繪圖部分均交由插畫家處理，自己專注於內容創作，迄今已與百位插畫家合作過。

認清自身優點 說自己的故事

《我期待》的結尾完美還原法文版的雙關趣味。

探究大衛只寫故事、不畫畫的主因，大衛謙虛地回答，太多人畫得比他好，跟別人合作的好處是畫風不受限、能嘗試多元主題，且因專心寫故事，產能亦大幅提升。大衛平時一有點子就會先記錄下來，如果已有雛形，立刻動筆。他很少指定主題，總是順其自然地發想。

《我的海盜父親》獲2016年比利時維塞勒青少年文學獎二獎。

寫故事時，大衛不會刻意從讀者或小孩角度來思考，因為故事是為自己而寫。出書後，才透過讀者的發問、交流，取得迴響。讀者會告訴他，為何想看這本書、共鳴點在哪，讓他了解自己的書在大家心中的看法。大衛說明，故事在交稿後便不再屬於自己，而是「大家」的故事──由作者、插畫家、出版社三方「共構」的故事，每個人有自己的詮釋方式，透過溝通達成共識，讀者或小朋友也會以自己的眼光、根據自己的經驗來解讀。

大衛簽名時的插畫，會依書的主題而不同。（高依汾攝影）

大衛以繪本《敵人》舉例，有些大人以為小孩看不懂，但敵人不見得是其他國家的人，有位8～9歲的小孩說，他知道敵人是誰，就是隔壁班那個小朋友。因此，不見得要有戰爭才有敵人，有可能是足球比賽中另一支球隊，也可能是同班同學。

讀者對《敵人》末頁中缺少的2位軍人有各自解讀。（高依汾翻拍）

通常出版社希望故事有明確的結局，大衛卻覺得自己不那麼在乎、也不擅長寫結局。《敵人》的插畫家在最末跨頁畫了滿版的成排軍人，其中留了2個空位，有人覺得這2人過世，有人認為他們變成朋友、或退出軍隊……大衛更喜歡這種開放性結局，讓每個人自己腦補，每個答案都是好答案。

藝多不壓身 跨越語言與文化障礙

大衛最著名的作品《我期待》。

大衛不僅作品被翻譯成30多國語言，本人也相當有語言天分，除了義大利母語，還會英語、法語。大衛分析，法語市場不局限於法國，還包括瑞士、加拿大，他也曾因為會法語，獲得在葡萄牙工作的機會；英語更不在話下，全球通用。

《作家和他的狗》榮登2022年《紐約時報》年度10大最佳繪本。

大衛談及語言之外，文化差異也值得跨國工作者注意。同為南歐國家，法國在繪本的創作主題上，比天主教背景的義大利自由，允許談論死亡、愛情、離婚等議題；歐洲繪本習慣在道德或教育上要傳遞核心精神，太輕鬆的主題會被出版社拒絕；英語系國家繪本內容允許提及貧窮、汙染等真實世界的情況，但法國卻不希望在童書中出現此類訊息。

大衛補充，歐洲在繪本頁數上習慣用8的倍數，法、義常見為24頁，德國或北歐可以接受到32頁，亞洲篇幅更長，像知名台灣繪本作家幾米的作品可達40頁！大衛幽默地說，自己曾詢問過出版社，為何版面不能再多幾頁，對方回答：「拜託，你又不是幾米！」

繪本裡的圖片會畫出文字沒挑明的意思。（高依汾翻拍）

插畫書（illustrated book）VS 繪本（picture book）

大衛解釋，傳統的插畫書文字較多、圖片是為了讓書好看，屬於裝飾性質，因此光看文字即能了解故事本身。現代繪本是文、圖相輔相成，一起說故事，圖片會畫出文字上沒有說出口的話、或另外一個故事面向，要看圖才能完全理解故事內容。

在台北國際書展中，賴總統一口氣買3本《敵人》。（高依汾攝影）

經典繪本重新上市 總統也買單

大塊文化編輯郭孚表示，在韓國或義大利的書展開版權會議時，無人不識大衛．卡利的大名。他的經典繪本《我期待》、《敵人》與《吻你》觸及包含生命、衝突和愛情等議題，非常貼近人們的生活。為了讓更多台灣讀者有機會認識，在絕版多年後，大塊文化取得授權，年初重新翻譯出版。其中《敵人》更在今年台北國際書展中，獲得賴總統青睞，一口氣買下3本！

《說故事》作者大衛．卡利。（高依汾攝影）

大衛．卡利（Davide Cali）小檔案

義大利繪本作家，1972年出生於瑞士，擅長義大利語、英語、法語。22歲時作品首次成功刊登，至今出版超過200本繪本，2026年發行首部純文字著作《說故事》。曾獲義大利托比獎（Premio Toppi）年度最佳插畫獎、義大利索利加托獎（Premio Soligatto）兒童文學獎、法國巴歐巴童書獎、比利時Libbylit最佳繪本獎、法國Bagneux文學獎、《紐約時報》年度10大最佳繪本等殊榮。

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