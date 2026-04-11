【藝週末．國際藝聞】東京車站畫廊「瑞士繪畫的奇才 卡爾．瓦爾澤」特展

卡爾．瓦爾澤1902年作品〈女士肖像〉。（東京車站畫廊提供）

文／朱懿琝

活躍於20世紀初的瑞士藝術家卡爾．瓦爾澤（Karl Walser，1877-1943），在史特拉斯堡裝飾藝術學院畢業後，加入柏林分離派，他的創作兼具若隱若現的幽暗氣息與精妙細緻的色彩，蘊含著神祕而難以言喻的氛圍，寓意與象徵交織，展現象徵主義的風格語彙。瓦爾澤同時精通插畫、舞台美術、室內裝飾與壁畫創作，他曾為莎士比亞的戲劇作品設計舞台與服裝，其服裝設計稿華麗生動，宛如時尚插畫般充滿魅力；其插畫作品多以蝕刻版畫技法完成，精湛的線描表現備受讚譽。在書籍裝幀與插畫方面，瓦爾澤也留下豐碩成果。

東京車站畫廊至6月21日舉辦「瑞士繪畫的奇才 卡爾．瓦爾澤─世紀末幽暗餘暉中的微光殘影」特展，匯聚約150件作品，首度於日本完整呈現瓦爾澤的創作全貌。1908年，瓦爾澤受德國出版社之邀，與小說家凱勒曼一同前往日本，為其日本紀行描繪插畫。在長達半年的停留期間，兩人巡遊東京與京都府宮津等地。瓦爾澤以水彩的生動筆觸，描繪藝妓、歌舞伎演員及市井生活。這些作品不但是記錄當時樣貌的珍貴資料，在美學成就上也極具觀賞價值，由於長期未曾公開，至今仍保有令人驚歎的鮮明色彩。

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