【藝週末．國際藝聞】倫敦蛇形藝廊大衛．霍克尼展 〈諾曼第的一年〉吸睛

大衛．霍克尼以100多幅描繪諾曼第風景的iPad繪畫組成〈諾曼第的一年〉。（大衛．霍克尼與蛇形藝廊提供）

文／林以諾

童年時期，大衛．霍克尼（David Hockney，1937-）便深受〈貝葉掛毯〉吸引，這件近70公尺的刺繡作品，講述了1066年諾曼征服英格蘭的歷史，啟發霍克尼創作長幅全景作品。〈諾曼第的一年〉構思歷經12個月，標誌著他在2019年定居法國北部鄉間的創作時期。從冬日初霜到春日花開，從夏日金色的田野，到秋季鮮紅與橙色的色調，延續印象派的精神，霍克尼直接在現代的畫布──iPad螢幕上作畫，記錄樹木、天空與田野那日復一日變化的光線和色彩。

另一個重要的靈感來源則是14世紀的中國卷軸畫。1983年，他在紐約大都會藝術博物館首次觀看中國畫卷，就被那不見陰影與倒影的視覺語言所吸引，更為那宛如行走於山水之間的觀看經驗所著迷。

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倫敦蛇形藝廊至8月23日舉辦「大衛．霍克尼：〈諾曼第的一年〉以及關於繪畫的若干思考」展覽，展出他受〈貝葉掛毯〉與中國卷軸畫雙重影響的iPad全景畫作。同時展出5幅肖像與5幅靜物新作，這10幅作品在構圖上具有相同的特徵：正面視角與反覆出現的格紋桌布，畫中的格子布以「反透視法」描繪，向觀者傾斜。霍克尼認為，這樣的視角更接近人眼在空間中觀看物體的方式。

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