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【藝術文化】兩廳院推出AR數位導覽廳院顯影 試營運期間免費體驗

2026/04/11 05:30

台灣鼓王黃瑞豐、鋼琴家許郁瑛、馬戲藝術家陳星合等，在舞台機關變幻間精采共演。（楊惟中攝影，兩廳院提供）台灣鼓王黃瑞豐、鋼琴家許郁瑛、馬戲藝術家陳星合等，在舞台機關變幻間精采共演。（楊惟中攝影，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕相信有很多愛看表演的人都有過同樣的情境：大熱天的下午衝進戲劇院時被冷氣清爽到、下班趕看表演卻遇雨塞車而狼狽於最後一秒滑進劇院、曲終人散時穿越兩廳院廣場看月光照地好舒心……但同樣的時間，劇場裡的工作者正忙碌著，他們的心情是什麼？

導覽分為「歷史篇」與「生活篇」，民眾可在報名時選擇。 （周嘉慧攝影，兩廳院提供）導覽分為「歷史篇」與「生活篇」，民眾可在報名時選擇。 （周嘉慧攝影，兩廳院提供）

即將滿40週年的國家兩廳院，首度製作數位導覽《廳院顯影》，攜手「在地實驗」與兩廳院駐館藝術團隊「僻室 House Peace」，利用AR擴增實境與互動介面，將戲劇院和藝文廣場的「空間記憶」數位化，引領觀眾展開一場兼具知性與感性的尋寶式探索，一探場館與表演藝術工作者同聲脈動的日常。

這項AR數位導覽《廳院顯影》含3大環節，首先由導覽員引領觀眾「從廣場走進劇場」，期間介紹劇院及廣場空間的重大事件，同時呈現兩廳院如何成為大眾共享的文化空間；其次是透過專用平板與互動探索，在趣味氣氛中認識戲劇院與劇場知識；最後則聚焦於舞台機關，透過鼓手黃瑞豐、鋼琴家許郁瑛的音樂創作，與馬戲藝術家陳星合和兩廳院駐館藝術家王宇光的動作設計，在舞台機關變幻間的精采共演，帶人一窺國家級劇場設施的硬體奧祕。

值得一提的是幾位不同領域藝術大師的跨刀襄助，比如國家戲劇院1987年的開館首檔節目《句踐復國》中，京劇藝術家魏海敏飾演西施，之後更持續推出無數經典作品。魏海敏親自錄影述說這個與兩廳院同齡的緣分，坐在演員梳妝台前，魏海敏說，等待舞台布幕升起前的熱忱與初衷，至今未變。歌仔戲國寶唐美雲則換個角度進入觀眾席，她說，過去與兩廳院共創許多溫暖的共融作品，觸及許多不同的群眾；期許這次數位導覽能讓更多人接觸表演藝術。

4月20日起至8月31日止，試營運期間開放民眾免費報名體驗，詳詢報名網址（https://npac-ntch.org/visits/tour/digital）。

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