【藝術文化】法國新影像藝術節登場 向暘等5部台灣作品入圍競賽單元

盧佳慧（右3）與團隊攜首部VR作品《向暘》參加法國沉浸藝術盛會「新影像藝術節」。（白鷺鷥基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026法國「新影像藝術節」（NewImages Festival）8日開幕，將於巴黎科學與工業城展出至12日。鋼琴家盧佳慧首部自創作曲兼導演的VR作品《向暘—寫給天國的迴旋曲》，與名導陳芯宜導演的《雲在兩千米》等5部台灣作品，同步入圍競賽單元。

《向暘—寫給天國的迴旋曲》以遍地向日葵象徵希望的種子。 （白鷺鷥基金會提供）

「新影像藝術節」 是法國規模最大、全球最具權威性的沉浸式藝術展會之一，內容包括XR競賽、市場媒合、專業講座、會議及工作坊等。自開展以來每天忙碌不已的盧佳慧，透過線上訪問表示，這個強大的媒合平台，讓創作者能直接與國際博物館、策展人、製作人、藝術節，及產業界相關專業人士面對面交流，特別感謝文化部黑潮計畫的支持，以及共同導演張文杰及團隊的努力。

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盧佳慧說明，《向暘》靈感來自一則烏克蘭戰地新聞，一名老婦人將種子放進侵略士兵的口袋，期待他們陣亡化為泥土後能開出遍地向日葵，「老婦的勇敢觸動我創作這首迴旋曲，遙寄給已故的民主鬥士父親（盧修一）。」作品以5段式音樂與天國對話；運用超現實手法將故人遺物轉化為生生不息的希望種子，透過互動讓觀眾化身為希望使者，親手播下光的種子，在黑暗中找回永不放棄的信念，盧佳慧說，「在全球衝突不斷的現在，這部作品不只是警示，更是一座點亮希望的燈塔。」

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