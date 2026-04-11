【藝術文化】 明華園扎根台南 戲巢藝術館4/18開幕

明華園戲劇總團團長陳勝福（左）、執行長陳昭賢說明「戲巢」願景。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明華園戲劇總團打造全新文化空間「戲巢藝術館」，前身為台南市舉重館的空間轉型為傳統戲曲基地，將在4月18日開幕亮相，不僅承載明華園近百年藝術能量，更象徵歌仔戲與城市生活接軌的新起點。

總團長陳勝福昨（10）日表示，戲巢並非單純活化閒置空間，而是以「下一個百年」為目標，重新思考戲曲發展，讓歌仔戲回到日常生活之中。明華園自1929年創團以來，從廟埕與野台演出起家，歷經內台戲班與現代劇場階段，不斷隨時代轉型。未來戲巢也將打造傳統戲曲實驗學校，明華園3年後將迎來百週年，屆時推出百年紀念大戲在台南首演。

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執行長陳昭賢說，場館結合傳統牌樓意象與現代展演功能，具備專業燈光音響與彈性空間，可支援傳統與跨界演出，打造文化創意孵化基地。戲巢將在5月30日試營運，6至7月每週末規畫1至2場活動，涵蓋跨界表演、互動體驗、青年創作與國際交流，逐步建立大家「週末來戲巢」的文化習慣，讓藝術真正成為城市生活的一部分，8月1日營運。

其中7月12日將推出「明華園×寶塚歌劇團OG」國際交流演出，並導入Podcast與創作者合作推廣戲曲文化，以輕鬆方式介紹歌仔戲身段、武打與表演邏輯，透過當代媒介轉譯，讓更多不同世代重新認識戲曲魅力。

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