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【藝術文化】嘉義文學館2026首展球者魂也 再現KANO熱血精神

2026/04/11 05:30

「為什麼我們在這裡，談棒球？」展區中將10位嘉義棒球代表人物組成象徵集體記憶的「TEAM KAGI」。 （Rafael Wu攝影，平凡製作提供）「為什麼我們在這裡，談棒球？」展區中將10位嘉義棒球代表人物組成象徵集體記憶的「TEAM KAGI」。 （Rafael Wu攝影，平凡製作提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕嘉義市政府文化局攜手平凡製作於「嘉義文學館：東門町1923」推出2026年度首展「球者魂也：嘉義棒球文學特展」，不僅將展場化做球場，更邀請作家朱宥勳以嘉義棒球歷史為靈感，創作全新短篇小說，帶領觀眾回望嘉義做為「棒球原鄉」的百年發展脈絡，展期至7月12日。

策展人黃銘彰表示，展名致敬嘉農教練近藤兵太郎的名言「球者魂也」，強調球魂不只存在於賽場，更內化為嘉義永不放棄的城市性格，主視覺由插畫家魚京魚操刀，以漫畫語彙呈現世代交會。步入主展場，空間設計模擬球場觀眾席，營造沉浸式氛圍。第1展區「為什麼我們在這裡，談棒球？」回溯1920年代棒球在嘉義萌芽的歷程，並介紹近藤兵太郎、吳明捷及吳昌征等10位代表人物組成的「TEAM KAGI」，現場亦展出雕塑家蒲浩明製作的吳明捷投球銅像，以及統一7-ELEVEn獅隊球員陳重羽的簽名手套等近50件珍貴文物。

特展的一大亮點為作家朱宥勳創作的短篇小說《另一場遊行》，展區將空間轉化為球員休息室，觀眾可在此閱讀這部以嘉義文學館前身「東門町派出所」為背景的作品。此外，現場設置「棒球文學九宮格」打擊板與「棒球文學年表」，梳理包含小野《封殺》、朱宥任《球魂的軌跡》等作品，引導觀眾思考棒球文學在台灣文學中的獨特性。最後一區「棒球文學，持續進行中」則透過音樂與影像投射，召喚揮棒瞬間的熱情。

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