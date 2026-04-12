【藝術文化】人間條件八凡人歌幽默飆戲 展開新一輪巡演

《凡人歌》集結眾多實力派演員同台飆戲。左起林雨宣、陳希聖、柯一正、王琄、吳念真、楊麗音（飾彩券行老闆）、楊大正。（綠光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕吳念真編劇的「人間條件」系列，每檔都賺人熱淚，但到了人間八《凡人歌》，集結二婚重組家庭、長照焦慮、橫跨世代溝通失敗等主題，藉由節奏精準的喜劇形式呈現，竟讓人爆笑不斷。故事聚焦在退休老人嚮往人間小確幸，也許恰好擊中眾多平凡老人的心聲與跨世代共鳴，自2023年首演便大受歡迎，上週五起重返台北城市舞台，展開新一輪的全台巡演。

飾演泌尿科病人的柯一正，自嘲老了像不會動的家具。（綠光劇團提供）

《凡人歌》故事從老人到泌尿科門診展開，反映年老的無奈，也成為喜劇的來源，演員們一路幽默飆戲，直到男主角用自己、兒子和孫子3代的生日號碼，買中彩券頭獎11億元，引發家人競愛、衝突與貪婪的一面，最後卻發現期數不對，如何收場？

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《凡人歌》以喜劇手法描繪退休男人在家庭間的自我價值與認同。（綠光劇團提供）

《凡人歌》剛推出時，吳念真就說這是一部自嘲的戲，「期待自己在70歲的時候也能和自己的『無能』和平共處、勇敢面對珍貴的老年時光。」如今73歲的吳念真更對重啟巡演有感而發指出，像面對鏡子刮鬍子，仔細看、微微痛。但「因為很多人說，人間系列的戲太傷感了，能不能讓人喜悅一點？如果嘲笑自己能讓人喜悅的話……其實我很願意，因為笑的人那麼多，受傷的才一個，夠本了。」

其實戲裡面自嘲的老人還有另一位，就是飾演泌尿科病人的柯一正，笑說劇中角色跟自己很像，現實生活中，因為年紀大了，需要人照顧，很多事情一直改變，腦袋裡面很亂，常常忘東忘西，猶如一個不會動的家具，但「很高興演出這樣的作品來減緩老化，能夠活躍在舞台上，跟大家打打鬧鬧，讓我有旺盛的生命力。」

原班底卡司，還有戲精陳希聖演出劇中主人翁廖明燦，詮釋平凡老人可能製造的驚喜或驚嚇，以及背後心酸；與金獎影后王琄扮演退休活寶夫妻，展現對家族成員複雜情感；其他角色還有歌手楊大正飾演中年事業不順的兒子，搭配林雨宣飾演的時髦人妻，孫子則由饒舌歌手青蛙飾演。

帶著一群資深硬底子演員再度排戲的執行導演吳定謙，妙喻自己是抱著長照3.0的概念在工作，用喜劇的方式鼓勵社會上很多徬徨的老人家。 王琄則認為，《凡人歌》反映了退休前後與更年期前後的男性女性，面對自信與魅力喪失、自我價值與認同的窘境，期待觀眾一同體驗這種戲謔的黑色幽默。

台北城市舞台演出到19日，5月15日起展開高雄、台南、台中巡演。詳詢OPENTIX。

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