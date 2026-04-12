【藝術文化】新北市多元文化節登場 歡迎加入世界民藝俱樂部

工藝體驗中的「彩繪貓頭鷹」為緬甸文化中帶來吉祥與招財的象徵。（新北市政府文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市政府文化局主辦的「2026新北市多元文化節」，今年以「世界民藝俱樂部」為主題，於4月正式揭開序幕。首波主打活動包含今（12）日在中和華新街舉辦的「緬甸新年浴佛」，以及4月26日在汐止夢想社區登場的「印度文化節」。新北市文化局表示，今年除大型節慶外，更推出「民藝散步」6條主題小旅行，引導市民走進地方，體驗最生活化的文化智慧。

新北市文化局指出，新北市匯聚世界各地新住民與多元族群，持續推廣生活化的文化樣貌。今日的中和華新街活動，將結合浴佛祈福、潑水祝福、特色美食市集及新住民文化交流，展現緬僑聚落的節慶熱情。4月26日於汐止夢想社區舉辦的印度文化節，則規畫印度特色遊行、傳統點燈儀式、寶萊塢歌舞表演及南亞文化市集，並安排電影放映，呈現印度文化的繽紛魅力。

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今年多元文化節的主活動預計於5月9至10日在新北市美術館戶外園區登場，屆時將規畫「節奏舞台」、「民藝百貨」、「體驗工坊」、「民藝講堂」及「民藝散步」5大單元。文化局表示，這項設計旨在打造人人都能加入的民藝俱樂部，讓多元文化走入日常，成為市民生活的一部分。

此外，「民藝散步」6條主題小旅行將帶領民眾深度探索新北，路線涵蓋新店溪洲原住民族文化園區、三峽染工坊、中和華新街、烏來及坪林等場域，結合文化走讀與工藝體驗，活動將在4月13日中午12時於ACCUPASS開放線上報名，詳詢新北市政府文化局官網。

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