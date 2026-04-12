【家庭plus．徵文大拼盤】獨居長輩 讓人憂

圖／rabbit44

老人家獨居，總會讓不在身旁的家人擔心，除了尋求科技的輔助，家人的關心更是重要……

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〈關心不能少〉耳根子軟 亂買東西

文／蘆莉（台中市）

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父親年紀漸長後，沒有跟哥哥一起住，他選擇一個人住在熟悉的老家。獨居看似自在，卻藏著許多讓人擔心的事。

曾有推銷員上門販售按摩器，知道老人家長期腰痠背痛，便不斷表現出同理與關心，最後父親買下價格不菲的簡單按摩器。得知此事時，我心裡一陣愧疚，才發現我們疏於主動關心他的不適，才讓陌生人的關懷有了可趁之機。

此外，鄰居也曾熱心推薦一箱要價數千元的初乳奶粉，父親明明有乳糖不耐症，卻因不好意思拒絕而勉強買下，結果家中堆了好幾罐喝不完的奶粉。

還有一次，他在浴室滑倒，電話遠在客廳，一時無法求助，在地上坐了好久才能起身。幸好沒有大礙，卻讓我們事後想起仍然心驚。

這些看似瑣碎的小事，卻是父親每天可能面對的風險。我只能常打電話、裝監視器、請鄰居多留意。比起責怪父親的判斷不清，我更提醒自己，多一分主動關心與陪伴，或許才能減少這些令人不安的時刻。

〈激發生存力〉忘東忘西 怕影響公安

文／Sylvia Wu（台北市）

曾經有段時間，我爸成了獨居長者。隨著家中成員相繼外出生活，平日裡一個指令一個動作的老爸，少了我們在旁叨念，顯得格外輕鬆、耳根清靜。

老爸平日大手大腳，進了廚房、浴室，有時忘了關燈，就這樣放著燈炮亮了半天。在水槽洗碗、洗手，突然想到有別的事情要做，自來水嘩啦啦地流了不知多久。開瓦斯爐煮水、做菜，逕自回到房間滑平板滑到忘我，直到家人發現。林林總總加起來的瑣事，特別是關係到公共安全，身為家人，真的很難放心。

我們只能再三叮囑，預先下載好社群應用程式，用紙筆寫下操作步驟，反覆熟悉介面及輸入法，用App保持聯絡。

最近聽他聊起那段獨居日子，其實我們都小看了老爸的生存潛力。深知自己記性不好，鎖匙才是重要的保命工具。我們不在家的時候，他在花圃藏了一把備用鎖匙，沒想到還真的派上用場。有一次急著出門，才發現沒帶鎖匙，還好有預先藏好的備用鎖匙，才順利回家。雖然免不了被我們叨念一番，還是很欣慰老爸在危急關頭，有能力自身處理難題。

〈電話沒人接〉聯絡不上人 急死人

文／朱家賢（新北市）

每天固定的那通電話，幾乎成了我生活裡的背景音。我在北部，她在南部，相隔的不只是距離，還有那些無法即時確認的日常。

傍晚5點半，手機一震，我知道該輪到我撥過去；或是她先打來，語氣平淡，內容重複，問我吃了沒、天氣冷不冷。沒什麼重點，卻像確認彼此還在世界上的方式。

那天，我照時間打過去，電話那頭卻沒有聲音。我想，可能在洗菜吧。過了10分鐘再撥，還是沒接。第三次，心裡浮出一些不太吉利的畫面。

我傳訊息給弟弟：「媽有接你電話嗎？」他回：「沒有啊。」那句話讓空氣突然變得稀薄。距離在這時顯得特別真實──我在北部，只能靠訊號確認她的存在。夜色慢慢沉下來，焦慮卻像潮水，一次一次拍上來。手機終於響了。她笑著說，剛剛去廟裡吃辦桌，太熱鬧，沒聽到電話。我鬆了一口氣。

掛掉電話後，我忽然明白，獨居長輩真正讓人擔心的，往往不是意外發生的瞬間，而是聯絡中斷時，我們什麼都做不了的那段空白。

〈生活沒熱忱〉失去活動力 懶得動

文／晚出早歸（屏東縣）

奶奶一個人住後，生活愈來愈簡單，也愈來愈不想動。每天不是在睡覺，就是窩在床上聽連續劇，連動態螢幕都不想看。以前假日，奶奶最期待我們帶她出門吃美食，還會品評各店的招牌菜。現在她常說：「在家裡吃就好，外面吃膩了。」即使曾經最愛的餐廳，也懶得再去。

三餐愈來愈隨便，麵包、餅乾、前一天吃剩的點心，不想動手煮成了常態。冰箱裡的食材堆了好幾天，她也不整理，更不想動手做菜。以前出門買菜、散步、和鄰居打招呼，都是生活的一部分，如今連小小的活動也開始放棄，能躺就躺、能坐就坐、能省力就省力。常常要我們幫忙帶東西，或者直接送到家。

跟奶奶說這樣不行，她一樣我行我素，無動於衷。

獨居讓奶奶慢慢習慣不動，不只是身體懶，更是心態的退縮。最讓人擔心的，是這種失去熱忱的懶惰，慢慢吞噬了奶奶對生活的興趣，也吞掉了她曾經熱愛外面的世界。

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