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【藝週末．城市散步】前進宜蘭獨立書店！－4之1－城鄉潮間帶

2026/04/12 05:30

城鄉潮間帶。城鄉潮間帶。

【編輯室報告】

書店營運總監執行長李慈穎。書店營運總監執行長李慈穎。

穿過長長的隧道，就是宜蘭。蘭陽平原臥於山海之間，遼闊的綠，足以讓時間放緩腳步，浸一下溫泉，眺一眼龜山島，體會此地人情，嗅聞林業痕跡，而多麼好，還有獨立書店相伴。

書店營運總監吳亭樺穎。書店營運總監吳亭樺穎。

■城鄉潮間帶

城鄉潮間帶書牆前的綠皮老沙發。城鄉潮間帶書牆前的綠皮老沙發。

宜蘭縣宜蘭市民權新路37號

城鄉潮間帶的蘭陽老屋紀念杯墊。城鄉潮間帶的蘭陽老屋紀念杯墊。

urban-intertidal.com

請告訴我們書店的小歷史。

城鄉潮間帶（下稱「城」）：「城鄉潮間帶」是一個從事環境規畫設計的專業團隊，前身為台大城鄉基金會宜蘭分會，多年來以民眾參與的精神從事空間專業工作，過程中累積許多宜蘭地方知識與行動網絡。2019年開設書店，希望讓書店成為地方議題交流的場所。

決定在宜蘭開設書店的原因？

城：我們的組織以人本價值和草根共創為理念，工作過程大量收藏與宜蘭地區空間規畫、文資保存及人文史地相關之書籍與資料，希望透過開設一家獨立書店，公開且免費地分享我們的宜蘭經驗，讓有興趣的民眾閱讀。

請用一句話形容你心中的宜蘭。

城：蘭雨綿綿、山海田園相依的療癒系綠色平原。

開設獨立書店，最重要的一件事？

城：書店不只是一個擺滿書籍的實體空間，而是以書籍為載體、以人文和社會關懷為底蘊的一種「有機」行動。我們的選書主題涵蓋「空間設計、環境議題、地方創生」等領域，由於長期輔導、陪伴宜蘭不同的社區及社群，透過議題選書及交流活動，希望能讓在地人有機會了解鄉村活化的各種可能，也成為外地人認識宜蘭的窗口。

開設書店以來，最難忘的一件事？

城：獨立書店對於現在的學生都有種距離感，這兩年持續邀請附近的國、高中生走入書店，和他們對話，得到了很多不同想像的回饋。有學生回饋：「每一本書都像潮間帶的浪花輕輕拍打著城市與鄉村的邊界，帶來新的想法與希望！」

書店中你最喜歡的一個角落？

城：書牆前的綠皮老沙發，是大家最喜歡的位置，適合喝咖啡看書聊天。

請推薦書店內或宜蘭當地不可錯過的伴手禮。

城：目前有三款蘭陽老屋紀念杯墊，我們希望讓更多人了解──老屋活化不是單一工程，而是一條與土地、文化、生活同行的長路。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的宜蘭一日遊？

城：上午可到蘭陽原創館學習原住民羊角勾傳統編織，在阮義忠台灣故事館欣賞攝影，中午可以到宜蘭舊城品嘗庶民美食：炸醬麵、米粉羹、西魯肉……下午可去日式典雅的宜蘭設治紀念館與宜蘭文學館，傍晚可以到宜蘭河畔綠地散步，欣賞夕陽。

圖片提供：城鄉潮間帶。

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