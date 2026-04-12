【藝週末．城市散步】前進宜蘭獨立書店！－4之2－旅人書店

旅人書店。

■旅人書店

書店主人世傑。

宜蘭縣羅東鎮文化街55號

旅人書店被書包圍的角落。

facebook.com/travelerbookstore

旅人書店的「平安順興」宜蘭風味茶。

請告訴我們書店的小歷史。

旅人書店（下稱「旅」）：旅人書店開店至今已第十二年，前六年取名「stay旅人書店」，暗喻我們自己留鄉宜蘭的心情，當時書店藏身在舊城區老街巷弄，生意清閒的時候常跑去附近老廟小店找鄰居閒聊，後來醞釀出大家一起賣啤酒、辦夜市、修老屋的種種有趣計畫；後六年改名「moku旅人書店」，意指我們對林業的興趣（moku為日文「木」的發音），書店在此時動身轉往小鎮羅東、搬進學校老宿舍，這階段的我們更常走出書店推廣文化與閱讀，希望邀請更多人透過書店認識土地與文化，珍惜我們喜愛的家園宜蘭。

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決定在宜蘭開設書店的原因？

旅：兩位創辦人都在宜蘭長大，因此想留在熟悉的地方尋找我們的理想生活。

請用一句話形容你心中的宜蘭。

旅：宜蘭，慢下來才能體會的美好。

開設獨立書店，最重要的一件事？

旅：堅持理想之外，請不要忘記書店是一間「店」的現實。

開設書店以來，最難忘的一件事？

旅：曾跟附近店家合作開發一款名為「平安順興」的宜蘭風味啤酒，沒想到後來竟被選為總統府國慶宴會的禮賓用酒，太神奇的經驗。

書店中你最喜歡的一個角落？

旅：照片中的角落前後都被書包圍，能夠不被打擾地專心閱讀。

請推薦書店內或宜蘭當地不可錯過的伴手禮。

旅：推薦我們跟多位小農合作的「平安順興」宜蘭風味茶禮盒。「平安順興」是宜蘭人代代流傳兩百年的一句老話，希望以這禮盒呈現來自宜蘭、祝福大家的心意。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的宜蘭一日遊？

旅：羅東是台灣最小的鎮，要抵達鎮上的每個角落都不過機車十分鐘的距離。若從旅人書店前往我們去年與另外兩間書店老闆共同設立的獨立書店「森本屋」，會經過羅東早期開發的南門港、中正路老街，開元市場、羅東林場等地，沿途許多老店老廟，可說是羅東傳統文化最豐富的街區。若是前往老闆年紀最小，卻是我們三家獨立書店裡最早在羅東開店的「文邑二手書店」，會經過羅東夜市與羅東文化工場、聖母升天堂等外觀特色鮮明的文化地標。至於森本屋跟文邑二手書店有哪些好書好物，就留待大家自己去發掘囉！

圖片提供：旅人書店。

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