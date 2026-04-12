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【藝週末．城市散步】前進宜蘭獨立書店！－4之3－嶼伴書間

2026/04/12 05:30

嶼伴書間。嶼伴書間。

■嶼伴書間

書店主人蔡青樺。書店主人蔡青樺。

宜蘭縣壯圍鄉大福路二段335號2樓

嶼伴書間被繪本包圍的平台區。嶼伴書間被繪本包圍的平台區。

facebook.com/islebookstore

嶼伴書間的小書籤。嶼伴書間的小書籤。

請告訴我們書店的小歷史。

嶼伴書間（下稱「嶼」）：嶼伴書間是我們一家三口搬到宜蘭後慢慢生出來的空間。有嶼有伴，有著我們喜歡的事物，書、圖像、影像、展覽以及講座。在小小的空間，試著用這些美好陪伴喜歡嶼伴書間的人們，為彼此創造生活點滴與記憶。

決定在宜蘭開設書店的原因？

嶼：一直都有經營空間的想法，決定搬離台北時，便抱著在新的地方讓想法落實的期待。來到宜蘭並開始這段旅程，至今快要五年，是一種緣分。

請用一句話形容你心中的宜蘭。

嶼：喜歡眺望龜山島，練習感受四季。

開設獨立書店，最重要的一件事？

嶼：練習自我鼓勵並堅持心意。在很少人來買書，或是遇到沒人報名而取消活動時，也能持續相信。

開設書店以來，最難忘的一件事？

嶼：有人大聲驚呼這裡好可愛，有人謝謝我們在宜蘭辦這樣的活動，有人在活動過程中因為深刻交流而落淚，都是能為我充電的美好片刻。

書店中你最喜歡的一個角落？

嶼：被繪本包圍的平台區。讓人放鬆，親子可以輕鬆坐下、互相依偎共讀。或讓小寶寶爬行，陪伴者的雙手可以解放。曾有爸爸在那邊躺著就睡著了。

請推薦書店內或宜蘭當地不可錯過的伴手禮。

嶼：嶼伴書間的小書籤，一組四張。每張圖有著我們的生活與感受，還有小老闆依著四張圖帶給她的感受所創作的小詩。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的宜蘭一日遊？

嶼：來到壯圍的話，一早可以先去壯圍沙丘或永鎮海邊看海。再去長年推廣生命教育的「牛頭司」認識水牛與黃牛，餵食或是幫牠們洗澡都很紓壓。中餐推薦我們一家都愛的「木蘭春生」，環境明亮，食物清爽不油膩，小老闆大推香蕉蛋糕。下午來「嶼伴書間」找一本屬於自己的書，如果天時地利人和，也可以跟老闆聊聊天。逛完書店很想吃蛋糕的朋友，歡迎帶著命定之書到隔壁的「很美」買他們有名的肉桂捲喔！或是去附近「古亭穀倉」感受整理過的老穀倉空間。

圖片提供：嶼伴書間。

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