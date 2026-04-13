【藝術文化】奧地利史泰馬克邦「台灣日」 駐奧大使劉玄詠音樂外交深化兩國情誼

「台灣日」音樂會，左起贊助企業代表B.Zeiler、指揮Walti Franz、劉玄詠、史泰馬克邦第二議長Werner Amon合影。

（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我國駐奧地利代表處與奧地利史泰爾馬克邦合辦「台灣日」，於當地時間4月11日登場，駐奧大使劉玄詠除代表內政部消防署捐贈台灣消防文物給該邦消防博物館，更與當地知名聖馬丁鎢礦管樂隊（St. Martin i. S. Wolfram Berg- und Hüttenkapelle）同場演出，再度以音樂外交深化兩國情誼。

劉玄詠（中）代表捐贈台灣消防衣文物，與消防博物館董事長Werner Amon（左2）及館長Katrin Knas Rosmann（右2）合影。

（駐奧地利代表處提供）

劉玄詠於線上受訪時表示，位於奧地利東南部的史泰爾馬克邦（Steiermark）盛產鎢礦，以鎢礦為名的管樂隊最大特色是身著傳統服裝演出。該樂隊曾於去年受駐奧地利代表處邀請在國慶晚會上演出兩國國歌及經典歌曲，當時劉玄詠受邀指揮的影片，於社群媒體有超過200萬人次觀看，足見兩國人民的友好與關注。

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因此，當晚在聖烏里希（St. Ulrich）舉行的新春音樂會，劉玄詠又受邀同台吹奏2首曲目。音樂會主持人除詳細介紹台灣的科技發展與經濟實力，以及劉玄詠留學奧地利的背景與多年在音樂領域耕耘的經歷。劉玄詠還親自指揮被譽為奧地利「地下國歌」的經典名曲《拉德茲基進行曲》（Radetzky Marsch），樂團則回贈有全體團員肖像的照片一幅，紀念這場精采的台奧文化對話。

劉玄詠表示，此次「台灣日」透過消防文物的入藏，台灣向國際展示了人道關懷的能量；而晚間的音樂會，則以音符跨越語言隔閡，促進兩國文化交流。劉玄詠透露，也許國人未來也有機會在台灣看到聖馬丁鎢礦管樂隊，看他們穿著傳統服裝演出奧地利經典樂曲的身影。

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