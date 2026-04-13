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【藝術文化】首屆台灣國際讀劇節6月登場 台韓劇作互譯互演

2026/04/13 05:30

圖為2025年忠北劇團《芒果樹不死》南韓首爾藝術中心讀劇演出。（北藝中心提供）圖為2025年忠北劇團《芒果樹不死》南韓首爾藝術中心讀劇演出。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心與序場劇本發展中心共同主辦的「台灣國際讀劇節」，將於6月19日至6月28日在北藝中心排練場舉行，以「南韓」為年度主題國，匯聚台韓兩地12部劇作，透過「交換演繹彼此劇本」的雙向對話機制，開啟跨越國界的文化交流。主辦單位表示，希望將過去單向的作品引介轉化為制度化平台，讓劇本得以進入國際網絡並展開跨文化對話。

圖為2025年焦點讀劇節《空襲警報》讀劇演出。（北藝中心提供）圖為2025年焦點讀劇節《空襲警報》讀劇演出。（北藝中心提供）

本屆讀劇節共分為「南韓系列、台灣當代、寶島經典、講座論壇」4大單元。「南韓系列」精選6部當代作品，題材涵蓋社會結構與歷史創傷，如裴三植《遠方來的女人》連結大邱地鐵縱火傷痕、尹美賢《德州姑姑》探討移民女性困境，將由窮劇場、拾念劇集等台灣團隊詮釋。而在「台灣當代」單元中，林冠廷《芒果樹不死》及2025年台灣文學獎劇本創作首獎得主陳巧蓉《千年之癢》等，則將由南韓公立「忠北劇團」與南韓藝術綜合學校演繹。

除了當代創作，讀劇節也特別設置「寶島經典」單元，帶領觀眾回望台灣戲劇奠基者林摶秋的作品，其中塵封多年、於今年全球首演的喜鬧劇《如果發生這種事》，由台北劇場實驗室導演程鈺婷執導；代表作《高砂館》則由南韓忠北劇團演出。透過異國觀點的互譯與詮釋，除了激發跨文化的創作火花，也讓台灣觀眾看見南韓社會的人文關懷，南韓團隊亦能感受台灣劇本的敘事能量。

活動期間亦規畫多場演後座談與跨國譯者交流，票券提供全通行「All-PASS」等售票方案，鼓勵大眾深度參與這場為期10天的劇作馬拉松。詳詢OPENTIX。

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