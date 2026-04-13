自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 楊原森／遺忘書 － 給蔡健雅Tanya〈遺書／The will〉

2026/04/13 05:30

◎楊原森◎楊原森

◎楊原森

大約在分科前後開始聽Tanya，然後非常著迷。剛住進大學宿舍那段期間，幾乎夜夜洗完澡後就戴起耳機，彷彿裡頭有一個沙啞的女伶，會不厭其煩地唱睡前故事給我聽。

「我曾愛過的／都愛過了」

每隔一段時間，我就像定時服藥似，會莫名想起〈遺書〉。它根莖一樣地連接了許多我生活裡，那日本人稱之為逢魔的時刻。起初，只是被副歌，一種帶著悵惘和釋然的旋律所打動。有時騎在傍晚的校園，清冷的黃昏似乎暗示某些事物就要失落了。今天就要過去，依然什麼也沒有。走漫長的階梯上宿舍，陽光靜靜地變得稀薄，回到房間，門關起來四周就恢復令人安心的黑暗。而那幾乎就是崩潰的邊緣。為什麼生活會是這樣子的呢？忽然有一個極冷極冷的聲音，在黑洞裡接著唱下去：

「曾看不開的／或許不一定都要釋懷／／我也認真過了／付出多過獲得」

向深夜的販賣機投擲一枚銅板，像投進深不見底的井，電子面板的臉紋絲不動。我們的生活不就是這樣一口井嗎？譬如深夜。你會害怕，可是好像又有點愛上這個害怕。同樣沒有迴響的還有記憶。你遙遙看見記憶正往記憶的邊境撤退。大軍如霧，向視線潮湧，於是你闔起雙眼，向下墜落，指尖向上求索鍵盤，開始了寫作。是的，那正是我們的遺書。

遺書的遺或許不是遺留的遺，是遺忘的遺。我總是享受在全然的黑暗裡，任由憂傷的旋律左耳進，另一端讓情緒右耳流出。東亞文化克制，善物哀之美，情傷歌於是漫山遍野地長了起來。〈遺書〉也許與愛情無關，也許有，但必然是有傷的，科學研究已經露骨地告訴我們，每當感到悲傷或痛苦時，體內便有激素使人們感覺清澈。彷彿是上帝的玩笑般，多麼奇妙，傷害同時療癒，聽見即要遺忘，寫下就要放下。

〈遺書〉的歌名恐怖，歌詞卻都是為了讓靈魂得到救贖與平靜，令人想起戴著一頂黑鴨舌帽的趙傳，誠懇唱著：「我很醜，可是我很溫柔。」你知道這是李格弟寫的嗎？曾有朋友這樣問我。小時候的我是不讀詩的。長大後的我總覺得世界寫滿了詩，譬如公車站牌上的每個地名，那些指涉遠方的祝福語：永康，安平，長興。歌詞也詩，因為庸俗的愛與背叛是詩，灑脫是詩，執著與言不由衷也是詩。

「把留下的淚水藏不住的心碎／寫成歌給人安慰」

愛過就好了，看不開的就不看開了，藏不住的就不藏了吧。巷弄裡睡著大片大片的日暮盡頭，歌的尾奏。彷彿一隻巨大而溫暖的橘虎斑正盤踞在這座城鎮上空，橫越天空的客機看上去不過是要跨過牠身體的小螞蟻。鄰居的植栽輕輕搖曳。不知道是被虎斑的尾巴，還是遙遠飛機的氣流給悄悄撥動了。

真美好呀。以後的日子，你要多保重。因為等到明天死而復生，這些我就要忘記了。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中