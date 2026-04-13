【自由副刊．愛讀書】 《克漏字》

《克漏字》 黃崇凱著，春山出版

黃崇凱著，春山出版

黃崇凱（1981-）短篇小說集《克漏字》收錄二十六篇作品，源自其於文學團體「字母會」計畫多年創作。字母會自2012年啟動，在《短篇小說》雜誌發表，並於2017年起陸續出版系列作品。黃崇凱為後期加入的成員，將其完成的文本重新修訂結集成書。書中所輯題材多元，展現廣袤的書寫向度，從暗喻地緣政治的魔幻寫實寓言〈移動的島〉，帶有科幻氣息的〈火星保母〉，乃至觸及情欲與倫理辯證的〈電車難題〉。題材葷素不忌，調性互異，任由推理、驚悚、詼諧等類型交錯滲透，打破短篇小說集追求風格統一的趨勢。表面看似發散懸浮的奇想之下，黃崇凱筆下故事的核心依然緊扣「台灣」，舉凡歷史脈絡、政治局勢、性別與文學場域等議題，皆在其超現實筆法與遊戲姿態中綻放新意。作者揉合過往作品特質，透過文藝青年的銳利眼光，在解構與建構之間創造虛擬卻呼應現實的世界觀，讓整本小說集彷彿一座容納多種聲音的想像島嶼，映照出其心中的文學理想國。

（空氣鳳梨）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法