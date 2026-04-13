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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】何謂人生勝利組

2026/04/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／劉又瑋

與老友閒談間，她的一句話讓我頓時錯愕，接著陷入沉思。

「妳就是人家說的那種人生勝利組啊！」當下我的反應是：「我從來不覺得自己是人生勝利組，反而是人生辛苦組呀。」

因為支持先生的工作在二十幾年間不斷外派諸國的關係，長年漂流不定，無根可依的生活，使我備感艱辛，深覺勞頓。總在他人豔羨「妳這樣四海為家的生活好浪漫呀！」或是「真希望能像妳這樣不斷地環遊世界，體驗各種文化。」的讚語中，我只能無奈地苦笑，將多年來的不安及苦楚嚥回腹中，然後不負眾望地笑答：「是啊，我很感恩能擁有這些豐富的人生經驗。」

而所謂「人生勝利組」的燦亮標籤，更是我近年來不敢奢想會套在自己身上的字眼。

思及年少時曾立下的宏願，要功成名就、要冠絕群倫，及長後經過世事的磨礪和淘洗，已明白那些大志根本是不切實際的夢想。而當行至人生中場，回首間赫然發現遠遠達不到昔日設立之標的，心中湧現的失落、遺憾，甚至愧疚之感，早已將自我定義翻覆。

聽聞「妳是人生勝利組」這句話，使我哭笑不得之際，卻也沉思起何謂人生勝利組？而我的大半人生雖在庸碌中度過，是否仍有值得慶幸與感恩之處？

與伴侶攜手同心，一起度過四海為家過程中的種種艱辛考驗；兩個孩子陪著我們各處飄蕩，雖然自幼就必須面對在不同國家重新適應的諸多困難，卻仍成長為善良聰慧、樂觀健康的青年，我的悉心呵護與教養沒有白費；全家人共享東西各國的文化洗禮，養成眼界開闊、視野不凡的特質。凡此種種，是否也可視為「人生勝利組」的另類定義？

只要我懂得珍惜這多年來看過的各種人文風土、體驗過的豐富遊牧生活，感恩命運帶給我年少時始料未及的人生歷程，那麼當他人說起「妳是個人生勝利組」時，我便可當之無愧地答道：「我雖然既不富也不貴，沒有頭銜也沒有成就，但，是的，我覺得自己的人生是值得的。你要說人生勝利組也可以囉。」

經過諸多珍貴歷練與深切思考，曾有的遺憾、不甘與自我懷疑沉澱了。那二十多年的辛苦漂流，遂轉化為心靈的養分，使我此刻分外自在而知足。

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