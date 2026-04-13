限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．銀髮俱樂部】學習小提琴 弓弦圓夢
本報製圖
文／木芽
做夢也沒想到，有一天我竟然會站在舞台上，手中拉著小提琴。
我在鄉下長大，童年時對音樂的世界幾乎一無所知。搬到鎮上讀書後，才第一次看見鋼琴，聽見那一串串從琴鍵流瀉而出的音符。看著同學優雅地彈奏，我的心深深被吸引，卻也明白那是家裡無法負擔的奢侈。至於小提琴，在我眼中更是遙不可及的「貴族樂器」，屬於另一個世界。
請繼續往下閱讀...
結婚之後，我把未竟的夢想寄託在女兒身上。從小讓她學習鋼琴，後來，她又開始學小提琴。有一天，我發現那把小提琴已經靜靜地躺在角落，許久無人碰觸。那一刻，一個念頭悄然升起：「或許，我也可以試試看。」於是，我鼓起勇氣，請女兒成為我的老師，開啟了一段全新的音樂旅程。
就這樣，我一步步走進了小提琴的夢幻世界。每天從〈小星星〉、〈小蜜蜂〉這些簡單的曲目練起，日子一天天累積，如今竟已能拉奏〈天空之城〉。雖然技巧遠談不上專業，但當音符從我手中流瀉出來，與心跳、呼吸共鳴的那一刻，我總會感到無比的震撼與感動。
我在59歲才開始學習小提琴，卻深深體會到：「追夢，永遠不嫌晚。」原來，小提琴並不屬於貴族，它離我們並不遙遠，只要願意打開心門，它就能成為最貼近人心的朋友。
我將首次站上舞台，為大家演奏。我從未想過，這樣的日子會降臨在我身上──那個曾經只能在遠方仰望音樂世界的女孩，如今已能用自己的雙手，奏出屬於自己的樂章。人生的旅程總是充滿驚喜，而我的驚喜，就藏在那一弓一弦的顫動之中。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應