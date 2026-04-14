【藝術文化】台灣國樂團「春吶」演繹經典 跨界詮釋《春之祭》

嗩吶名家郭雅志。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的「2026台灣戲曲藝術節」，由台大藝文中心執行長紀慧玲、台灣戲曲學院助理教授李佩穎共同策畫，以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題，自4月11日至6月14日於台灣戲曲中心登場。

台灣國樂團笛首席劉貞伶。

（傳藝中心提供）

藝術節重要節目之一「春吶」音樂會，將由台灣國樂團於4月18日在台灣戲曲中心大表演廳舉辦，此次由首席客席指揮許瀞心領軍，邀請嗩吶名家郭雅志、笛首席劉貞伶與台灣國樂團共同合作。

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節目規畫以「戲劇」為線索，將傳統戲曲的情感轉化為純音樂語言，並運用當代的國樂語法演繹中西方經典作品，呈現國樂在融合與再生之間的生命力。

曲目安排上，笛演奏家劉貞伶與嗩吶演奏家郭雅志將分別演繹具備強烈戲曲風格的經典作品：鄭光智的笛協奏曲《戲》與朱毅的嗩吶協奏曲《霸王別姬》，兩首曲目皆以細膩的音樂語言描繪傳統戲曲音樂的情感張力，展現戲曲音樂在傳承與創新之間的平衡。此外，音樂會也將呈現由胡宇君創作、世界首演的委託創作曲《甦夢曦鳴》，為觀眾帶來當代創作的新聽感。

音樂會的另一大挑戰是古典音樂鉅作《春之祭》的跨界詮釋，其將引進由王辰威移植給國樂團的版本，運用國樂獨特的音色語彙重新詮釋史特拉汶斯基這部象徵原始能量與生命律動的經典。主辦單位表示，這樣的碰撞不僅是視角的翻轉，也讓國樂與西方音樂展開對話，透過國樂團的重新演繹，期盼在樂聲細緻處呈現張力，為觀眾帶來視覺與聽覺的深刻震撼。詳詢OPENTIX。

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