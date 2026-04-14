自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 無無明／祝福的期限

2026/04/14 05:30

◎無無明◎無無明

◎無無明

那幅小唐卡被釘在牆上很久了。

搬家的時候，我甚至忘了把它取下來，直到看著空蕩蕩的房間，才發現那是牆上唯一剩下的顏色。硃砂紅得有些刺眼，金線在午後發黃的陽光下，微微反光，像是一層薄薄的殼。

那時他說，這能讓人心定。

我站在梯子上，手指輕觸畫布邊緣那種粗糙的質感。菩薩的指尖捏著一朵花，姿態曼妙，彷彿在那方寸之間，所有的動盪都已經被妥善安置。可我那時想的是，如果心真的能定，為什麼我們連一頓安靜的晚餐都吃不完。

終究，我還是伸手拔下那枚鏽蝕的釘子。

失去支撐的唐卡瞬間軟塌在手心，像一張褪去生氣的皮。牆上留下一個小小的、黑洞洞的孔，這應該是這間屋子唯一真正屬於我的痕跡。粗糙的織面摸起來像是某種不該驚動的灰，我把它捲起來，動作並不溫柔，那些細膩的金線在捲動時發出極輕微的、纖維斷裂的脆響。

當初他說這能鎮宅、能避邪，能讓兩個人在紛亂的世界裡有個出口。我那時點了頭，把它掛在正對餐桌的位置，剛開始的那幾天，我確實會盯著祂看。祂在牆上優雅地坐著，神情淡然，彷彿這世間所有的苦難都只是另一道工法細膩的衣褶，看祂指尖捏著的那朵青蓮，看祂低垂的眼簾，試圖從那種繁複的硃砂與金線裡，讀出一點慈悲或平靜。

但生活依舊是老樣子。曾以為只要菩薩看著，那些冷戰時的沉默、碗筷碰撞的刺耳，都能被硃砂的紅給化解掉。

但事實是，祝福是有期限的，或者說，祝福只對相信它的人起作用。

我把它塞進雜物箱的最底層，壓在膠帶與剪刀之間。箱子封起來的那一刻，膠帶撕拉的聲音在空屋子裡迴盪，乾脆得有些殘忍。走出房門時，我最後回頭看了一眼那面牆。陽光依然在那裡，只是原本掛著唐卡的地方，現在只剩下一塊比周圍稍微白一些的長方形。

那塊空白看起來很乾淨，只是在現實的裂縫面前，那空白顯得太過輕薄，白得像一塊結痂後的疤。我揹起箱子下樓，想起祂指尖捏著的那朵青蓮，終究沒能渡過我們之間那張狹窄的餐桌。有些東西碎了就是碎了，連神明也換不回來。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中