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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《餘命一年買男人》

2026/04/14 05:30

《餘命一年買男人》 吉川都里子著，陳綠文譯，木馬文化出版《餘命一年買男人》 吉川都里子著，陳綠文譯，木馬文化出版

吉川都里子著，陳綠文譯，木馬文化出版

若說女人結婚就像成為幫傭與娼妓，那買一個早已在賣身的牛郎，陪自己度過罹癌餘命，過分嗎？吉川都里子（Yoshikawa Toriko，1977-）藉非典型的大人戀愛小說，在緊扣金錢的婚姻、家庭、倫常糾葛之中，直探生命的意義。女主角原是不婚不生不戀愛的現代獨立女性，把節儉當嗜好，把死亡掛嘴邊；男主角是面臨職涯瓶頸的牛郎，內心矛盾，質疑著情感能否因金錢而異化。相差十歲的姊弟組合，緣分從類似包養的借貸關係開始。劇情排列著種種對照：借錢治病／揮霍等死，積極求生／害怕長命，飽受家累／抗拒依附⋯⋯兩套價值觀激烈地碰撞，至於嵌合的接口，似乎必須先剝除彼此的體面才能創造。但大人最擅長自我催眠，看似過分清醒，實則處處壓抑，唯有快樂、憤怒、淚水，才能衝破心裡的壁壘。作者細膩刻畫了兩人關係的角力，他們不斷互踩底線，在直戳心窩的進退拉扯裡，逐漸找回自己的底色。全書粉紅泡泡不多，筆調寫實明快，引人放下僵固的思維，去尋找生命的喜悅，因為「活得長，就是最精采的娛樂，也是最了不起的壯舉」。（鯖魚色）

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