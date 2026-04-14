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【家庭plus．全球觀測站】錢少事多 英教師荒

2026/04/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

由於家庭生育率逐年下降，連帶效應讓英國除了持續關閉或合併中小學外，雪上加霜的另一個問題就是教師荒。不只是正式教師，連代課教師都出現短缺的困境。

根據英國國家教育研究基金會最新報告顯示，英格蘭的教師荒已持續造成教育系統前所未有的危機。政府計畫新增6千5百名公立教師的目標難以達成。目前的教職空缺率是疫情前的6倍，每千個教職就有至少6個以上的空缺。

英國面臨教師短缺的問題已10年有餘，連年來各黨政府不斷更易，卻完全無法解決這個問題，許多有經驗的教師都選擇提早退休或乾脆轉行。這個行業對新世代的吸引力也逐漸喪失，許多剛畢業的年輕人到學校試一試，就知道上壓下頂還要應付恐龍家長的苦水而一去不回。

我認識的幾位英國中小學老師最近也都紛紛遞辭呈，理由不外是「薪資與工作量不成正比、手機世代學生難教、家長難應付、一堆煩人的行政工作」等等。

〈解決緩不濟急〉關校或併校 家長自救無效

我居住縣市的中小學家長，最近都接獲地方政府關校或併校的訊息，要求家長開始準備給孩子轉校或申請新學校，引起一陣軒然大波。許多家長自救抗爭組織紛紛出現，希望暫緩更動孩子好不容易熟悉的就學環境。

但地方政府表示出生率連年下降，許多學校招生不足，又債台高築需要減縮開支，加上教師荒難以解決，關校或併校是目前唯一的解決方式。長年流失教師的負面影響，是班級人數因此增加而加重工作壓力、老師倦怠而影響教學品質、學生被個別關注的機會下降，有些甚至被疏於指導而影響學業成績。

針對教師荒危機，英國政府計畫提高薪資福利、簡化招聘程序等來應對。另加上積極推動教師回流方案，除鼓勵退休教師重返崗位並提供額外津貼來應急外，也努力吸引其他英語國家的教師赴英補空缺。有教育集團近期還宣布新福利，包括每兩週工作9天、彈性在家工作、增加個人特休日與引入更多AI科技以平衡教師的工作與生活來招募新手。

〈抽佣過高〉時薪低 代課教師也缺

英校中尤以特殊學校難招教師，連代課教師與助教都出現短缺的困境。幾位校長在全國校長聯合會議中都指出，在其職業生涯中從未遇到過這樣的情形。有些中學的主科甚至缺到讓體育老師去代上數學課。

學校既要顧慮安全、預算，又要顧慮師資，經常出現兩難。新冠疫情後的教員病缺率更是飆升，但工作壓力並無減少甚至加多，教員老是筋疲力竭、抗體下降，請病假的人自然增加，需要代課老師的情況因此高漲。

急需代課老師卻通常肥了代課仲介機構，他們收取相當高的佣金後，實質落在代課教師口袋中的金額並不多，代理助教也一樣。日前就被報導出很多助教轉行去超市打工，因為各超商給的時薪還比較高。

日前我去家醫診所驗血時，抽血的醫護人員閒聊中告訴我，她之前也是小學老師，周旋在問題家長、調皮學生、處理不完的報告、檢定與職訓中筋疲力盡，後來辭職去受訓轉行當醫護，說「一次應付一個病人比應付一整班」好過多了。

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