【藝術文化】第12屆台灣國際打擊樂節5月登場 朱團將5度重現百人木琴盛宴

朱宗慶打擊樂團40週年，將再度於TIPC演出百人木琴。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是朱宗慶打擊樂團40週年，而由朱團1993年創辦的TIPC台灣國際打擊樂節，33年來，每3年1次，持續透過音樂實踐朱宗慶想「讓台灣走出去、世界走進來」的夢想。朱團昨（14）日舉辦第12屆TIPC宣告記者會，除將迎來台、日、韓、美、荷、印度、希臘、法／伊朗、古巴等10國的155位音樂家參與之外，最令人興奮期待的，應該是「百人木琴」又將再現。

「百人木琴」音樂會動員的打擊樂家與馬林巴琴都聲勢浩大。（朱團提供）

據朱團的研究資料顯示，全世界首次百人木琴室內音樂會演出，是美國木琴家穆瑟於1934年發起；1998年，知名木琴家果登．史導特與包柏．貝克共同策畫了一次創紀錄的馬林巴交響樂團演出。2006年，朱團就邀請果登．史導特來台，觀賞了朱團首創全亞洲第一次的「百人木琴」音樂會。而自2006年至今，全世界4次「百人木琴」音樂會也只有朱團促成，原因無他，就是「太難了」！

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第一難是必須邀集到百位打擊樂好手齊聚，第二難就是必須借到至少52台馬林巴琴，「百人木琴」音樂會可說每一次都是壯舉。不過，隨著經驗累積，竟也發展出一個有趣的機制。朱宗慶透露背後「祕辛」，原來因為新的馬林巴琴用過一次就變二手，對於慷慨出借的廠商來說是不小的損失，後來廠商乾脆提供一個很大的折扣，讓參與演出的打擊樂家認購，結果大受打擊樂家們歡迎。

而百人木琴的組成，除有朱團成員約40名，每次舉辦時，也會廣邀國內外好手，比如在國外發展的原朱團成員，還有全國各地的打擊樂團成員或打擊樂家共襄盛舉。音樂會也精心準備多首耳熟能詳的音樂改編作品，演繹出細膩而震撼的聲響。因此，每次TIPC只要推出「百人木琴」，都會成為最賣座的節目。

這次「百人木琴」音樂會將有3首改編曲目是百人的編制，分別是《德佛札克新世界交響曲》、《遇見音樂遇見你》與《展覽會之畫》，並特別邀請到簡文彬擔任指揮，引領百位演奏家在層次與節奏間精準交織。

第12屆TIPC將於5月14日開幕，14至18日的5天內，全數音樂家都會在台北國家音樂廳接力演出，其中，16至17日的週末兩天，更會在一天內安排早、午、晚3場音樂會。詳細演出期程與節目可詢OPENTIX。

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