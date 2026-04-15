【藝術文化】迪士尼動畫《冰雪奇緣》音樂會再登台 6月北流獻演

《冰雪奇緣》動畫交響音樂會將於6月在台北流行音樂中心演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迪士尼動畫《冰雪奇緣》（Frozen）自2013年上映以來，在全球掀起熱潮。而其動畫交響音樂會，歷經多次來台演出並寫下亮眼口碑後，將於今年再度登台，於6月20日在台北流行音樂中心演出。

Lissa deGuzman飾唱姊姊艾莎（左），妹妹安娜則由Morgan Keene飾唱（右）。（MNA提供）

《冰雪奇緣》之所以大受歡迎，不僅在於角色刻畫生動且富有生命力，關鍵更在於一首首傳唱不朽的經典。不僅動畫原聲帶曾創下蟬聯美國告示牌（Billboard）專輯榜多週冠軍的驚人紀錄，核心主題曲〈Let It Go〉更榮獲奧斯卡最佳原創歌曲，還有充滿純真期盼的〈Do You Want to Build a Snowman？〉，以及與溫暖動人的〈For the First Time in Forever〉，皆是讓粉絲琅琅上口的金曲。

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《冰雪奇緣》動畫交響音樂會除透過巨型銀幕完整放映動畫全片，並由NSO國家交響樂團現場LIVE演奏，此次還特邀國際頂尖歌手於劇情間同步獻唱。飾唱艾莎（Elsa）的Lissa deGuzman，以擔綱百老匯音樂劇《阿拉丁》茉莉公主聞名，擁有爆發力十足的高音實力；安娜（Anna）則由深受台灣樂迷喜愛、嗓音清澈空靈且具層次感的Morgan Keene飾唱；領銜主演百老匯音樂劇《阿拉丁》的實力男星 Jacob Dickey，將演繹漢斯與阿克（Hans & Kristoff）。詳詢MNA。

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