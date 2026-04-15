【藝術文化】淡大建築論壇開講 聚焦札哈．哈蒂遺作「淡江大橋」

淡江大橋（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由交通部公路局主辦、台灣設計研究院執行的「淡江大學建築美學與城市設計論壇」於昨（14）日在淡水舉行。論壇聚焦於即將在5月12日正式通車的國家級建設「淡江大橋」，邀集建築、工程、景觀及社會學領域專家，共同探討這座由獲得普立茲克建築獎的已故國際建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）及其團隊Zaha Hadid Architects操刀的世界級地標，如何透過設計美學重塑北台灣的城市天際線。

淡江大橋為台灣首例透過國際競圖選出的橋梁設計，其最受矚目的特徵在於「單塔不對稱斜張橋」配置，主橋段長920公尺、橋塔高211公尺，主跨距達450公尺，斥資約230億元，建成後將成為全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋。Zaha Hadid Architects副總監黃劭暐表示，團隊在設計初期便進行全年度的落日分析，為了不破壞著名的「淡水夕照」，捨棄了傳統的雙塔設計，改以單塔形式減少景觀衝擊。他透露，設計過程中曾聯繫雲門舞集，站在排練場屋頂觀察出海口景觀，進而定調色彩計畫。團隊解釋，淡色系的鋼索與燈柱是為了降低對環境動植物與候鳥的視覺衝擊，並透過低度維護材料的選用，與觀音山及淡水老街形成和諧搭配。

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