【自由副刊】 楊佳嫻／愛情故事

圖◎郭鑒予

◎楊佳嫻 圖◎郭鑒予

．

Ⅰ

．

打開吸塵器

生活提煉到最後

每天，又輕又灰的一團

就是你我還沒

死的證據

．

也許人們的一生就是

等送貨員電話通知

打開紙箱，攤平紙箱

拎下樓推給回收阿嬤

明天再重來

．

也許和另一個人建立

深入關係就是等

Google行事曆通知

預約好的旅行

上次找過的居家清潔

手機後三碼取貨

．

當然總有待辦事項遺漏

也總有吸塵器

進不去的地方

除非把笨重沙發搬開

除非我們把自己搬開

．

Ⅱ

．

怎樣聚攏落髮

怎樣壓制塵埃

怎樣把一根牙籤

剔出地磚縫隙

．

我關注著廢物

我必須開拓

在我和行進的火車之間

隔著一層睡夢

灰黑的織物

．

房間裡塞滿稻草

夜晚冒著蒸氣

一些小小的蟲垂落

我打開抽屜

爬進去，伸直了膝蓋

．

安靜躺在毛巾旁邊

聽到你進門，脫鞋，

我已盡力洗過手了

漿過的靈魂如此

潔白，脆，且硬，請看──

．

但你已經關了燈。

．

Ⅲ

．

我們無處可去

蚌殼緊閉

海水過而不入

．

也上過市場

也找過路

按時打包垃圾

．

蛇在遠處從未闔眼

我們違反分類

燈亮在裙底

．

一種叫做家庭的

靜默雙人舞

一種叫做記憶但不承認的

影子遊戲

．

我時常踏空

跌在水裡

你深陷瀝青

沒有乾燥的一天

．

把鞋子拋過牆頭

假花們嘩笑著

．

我也矜持地笑

不讓身體裡的積水

傾斜潑出

．

Ⅳ

．

躺進寬闊的鍋子

冷油浸透背脊

突然你掀開鍋蓋

我得讓自己熟透

．

是這樣嗎

一顆塌陷的蒜殼

是這樣吧

折腰仍刺鼻的蔥

也許冰得太久

．

我們不清楚廚房的由來

但我們致力於

填滿與擦拭

天長地久

重複把蛋殼敲碎

．

你餓了嗎

（讓我打開冰箱）

你餓了嗎

（讓我脫掉衣服）

你餓了嗎

手指戳進來

．

你翻弄的就是心臟

碩大，搏動，虛空

．

Ⅴ

．

烏雲翻身上馬

月亮是太小的鞍

你吃力翻動一只背包

好像未來真的如此飽滿

無法輕易掏出

．

世界不過是圈起來的馬場

廣大使我們畏懼

看不見的風扇打在臉上

知道柵欄就在那裡

多麼幸福的一刻

．

何妨孕育更多的沉默

輪流沉進池底

暫時取消追蹤

丟不掉的檔案

今天又塗黑了幾行

．

來吧再跑一圈

未來暫時不會露面

來吧再跑一圈

窗外的高壓電箱

今天也嗡嗡嗡地活著

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法