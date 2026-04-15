【自由副刊】 崔舜華／鐲

◎崔舜華

◎崔舜華

親愛的C：

今天，我發現我遺失了那只鐲。

你也有來不及帶走的重要的東西嗎？

C，我想起你的貓，據他們說，貓走的時候，他們陪你到動物醫院，你抱著貓，哭得不成形狀，遲遲地怎麼就是放不開手。

最終，你不得不放走了貓，貓在火裡燒成了一小撮鹽，撒在你體內最深的傷口上，鎮日疼痛。心愛的貓變成了雪，那樣的存在，是無論再暖的春天，也永不融凍的憂傷。

請繼續往下閱讀...

那只玉鐲，是母親予我的，鐲身有裂，是我套在手腕上晃來撞去絆裂的。母親請了工匠，以銀鎔接，那一整圈的澈碧青色上，於是有了一截美麗的銀。

鐲接上後，我非常疼惜它，怕又給我粗手粗腳地撞壞了，始終捨不得戴，深深地藏在某只裝著家族相片的厚絨袋子裡。

玉石不言，像骨折了正在癒合的獸，遠遠地離著世間的異類毛物。我收藏著它，盼望它骨闔肉癒，來日完好。

我心愛的鐲，卻就在我逃亡之際，要命地被落在了那出逃之所的某只箱子深處。

我狠狠地責怪著自己──要是──要是當時我再留心幾分──要是我沒有那麼怯懦地急著逃走──要是我叫住自己，探出手，摸進那只我遺落在異地的箱子底部──要是我能夠再勇敢一點、更沉得住氣一些──也許我就不會失去那麼那麼多──

假若鐲能出聲，此刻，它必然在黑暗不見天日的紙箱的袋子的角落，黯然地哭泣著，並恨著我吧？

然而，C，我沒有辦法了，我的裡面也深深地受著傷，我也是一頭骨血皆裂的負傷的獸，無聲地看過一個又一個晝夜昏昧，在緩慢得幾乎不再行走的時間裡，舔傷口。

我等待著康復，等待著重建，等待他們所說的、讓時間療癒一切──可是啊，C，每每一想起那所有來不及帶走的重要的事物，我便感覺心碎。

一個人，能碎過幾次？碎掉了，還能夠拼合成形嗎？C，太多困惑在我心底，是現在的冷掉的冬雨紛飛，緩慢地積累為一座慘白的骨骸之丘，那丘比鹽更粗更鹹，比雪髒，比死冷。

我勉強地過著日子，每個午後，我偕母親冒著寒風騎車赴年老的H家，輪流或同時看顧著H。其餘的時間，我在離開了將近二十年的家人身邊，讀一點文章，寫一些字。替貓梳毛，清潔餵食。無感覺地吃飯，喝水。幾乎不再聽歌。

不去聽，不去看，因為不忍心，因為太過不堪。

我緊緊地護住自己的心，縱使我的體內只剩一地碎屑，且遠方並無甜蜜糖果屋，無童話中迷途的少年，無任何可供編織的夢想。

僅有鳥群，黃昏時呀呀地繞過天空，盤旋了一圈又一圈。

C，這樣的風景，我想你也曾經見過的，時間重複著它獨有的冷冽的神情。天地不仁，萬物芻狗，生活是一頭蝸牛在自身分泌的透明黏液上，幾乎不可識辨地徒勞地攀行。

我感覺自己的裡面有一塊，碎裂開來，死透了，像遺失的鐲的缺口，就算用上好的銀鎔補，也無法抵達任何的圓滿。

但我想念那只鐲，非常非常地想念。

此時，我也正想念著你。●

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