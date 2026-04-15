【自由副刊】 曙嶼／少了一個人之後

◎曙嶼

◎曙嶼

原本為了配合那個人而存在的安排，開始顯得不合時宜。

桌子仍然留出一個固定的位置，但再也沒有東西被放上去；門後的掛鉤空著，卻沒有被重新分配。這些空位沒有被填補，只是維持著原來的比例，像是暫時保留，而不是等待。

請繼續往下閱讀...

空間因此變得遲疑。

它仍依循舊有的配置，但實際使用時，這些配置一再被繞過。行走的路線變直了，停留的時間縮短，原本需要確認的細節逐漸失去必要性。空間沒有立即調整自己，而是暫時保留那些已經失效的設計。

聲音也跟著改變。

原本會被覆蓋的回聲開始變得清楚，門闔上的聲響顯得過於完整，腳步在室內留下多餘的重複。這些聲音並不突兀，只是少了用來中斷它們的動作。

慢慢地，空間出現過剩。

不是物件變多，而是功能多出了一部分。某些區域不再需要被使用，卻也沒有被關閉；燈光、位置、距離都還在，只是沒有對象可以對應。空間仍維持秩序，但那個秩序已經不再服務任何人。

直到有一天，原本會被修正的地方，再也沒有被調整。

桌面的排列停在不完整的狀態，椅子長時間偏離原本的角度，門沒有完全關上，也沒有人再回頭確認。這些細節沒有累積成事件，只是靜靜停留。

於是可以確定，那個人已經不在了。

不是因為告別，也不是因為缺席被宣告，而是空間開始自行維持這些未完成的狀態。它不再等待使用者回來修正，而是把錯位納入日常。

少了一個人之後，空間接手了運作。

動線被簡化，聲音被保留下來，位置不再調整。原本需要回應的地方，現在只負責存在。空間沒有說明任何事，只是持續呈現這樣的配置，像是一種不再被取用的秩序。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法