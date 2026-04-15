【自由副刊】 中玄／姊姊的《微波集》

◎中玄

◎中玄

過年前擦拭書架，看到底層書架有一本書皮破掉一角的《微波集》，想到這是家姊的書呀！該有五十多年歷史了。

《微波集》是五十年代台大中文系畢業的詩人兼散文作家吳宏一寫的。他年少時的散文和小品，清新含蓄，風格自然，大都登在《中央日報》副刊上，很受文青們歡迎。可惜，他後來走學術路線，當了教授，以寫學術論文為主了，也已在台大退休多年，現在年輕人知道他的不多了。

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我再翻翻這本已故老牌散文作家張秀亞寫序推薦的《微波集》，不禁想到姊姊今年八十歲了，她活到現在，生活確實有些微微波瀾，好在身體還算康健，有乖順子女和孫子女，也可以安享餘生了。

姊姊高商畢業時，曾在台中一家出版社任職，認識了一位文質彬彬，忘了是跑業務或當編輯的年輕人，他來過我老家幾次，當時讀初中的我，也見過他，覺得他的確算是文藝青年。這本《微波集》，就是他送給姊姊的。我想他是姊姊第一個交往的男朋友。

但是後來姊姊轉到台中第三信用合作社任職，有位另一合作社的理事長，看中了她，認為她很適合介紹給他大兒子，於是找人來家裡提親。這位理事長，地產很多，別墅型的家屋後方，還有一片果園，算是有錢人家。兒子又在工程界工作，經濟條件比在出版社上班的戴眼鏡文青好太多了。

父母親雖然沒有明示姊姊應選擇誰，但我總覺得家中食指浩繁，一向生活困窘的他們，有點希望姊姊能嫁到經濟條件較好的理事長家裡。加上，親友裡三姑六婆的鼓吹或暗中推動，理事長終究變成我們的親家公，他在榮工處工作的兒子，變成我的姊夫。

我想，姊姊當時心緒一定很混亂，在興趣比較相近、但經濟條件較不好的文青，和財力較優厚的地主大家庭間，做個決定，可能讓她很為難。我只記得文青年輕人，似乎來過我家，試圖挽回這段感情，但最後還是沮喪而歸。姊姊出嫁後，留下《微波集》在家裡，後來我到台北讀大學，把它帶到台北當課外書閱讀。

姊姊嫁到離我家不遠處，先是離職，專心當家庭主婦，但終究發現大家庭的長媳不好當。過年時要幫忙接待眾多拜年親友，年初二也不能回娘家，因為有一大堆大姑、小姑要回娘家吃飯，加上拜祖先、忙果園等事，她婆婆總要她年初四以後再回娘家。我的父母，在年初二，總派我這家中唯一的大學生，當欽差大臣，騎著小機車，到兩公里外的親家別墅，先形式上邀請姊姊回娘家，並向面容嚴肅的親家公、親家母問安，真是坐立難安。這差事，我竟然也做了好幾年。

姊夫其實對我們家兄弟很友善，也常來我家聊聚。只是他服務於榮工處，經常外調國外做工程，讓姊姊一人看顧兩個孩子。在國內，也住過高雄、內湖、永和等地，算是常遷徙、奔波的工作。好在，這樣也可暫時脫離婆家的拘束。但因姊夫是長子，出身大家庭，有點大男人主義，在家裡常對姊姊爆粗口，兩人有時不免爭吵。姊姊曾對我說，最痛苦是，兩人興趣和觀念完全不同，常常無話可談，有時氣得想離婚，但那時代，不流行離婚這件事，兩人還是把孩子養大成人。生氣歸生氣，兩人依然共同生活下去。

姊夫到七十多歲，中風了，行動不便，姊姊親自照顧他，連自己要開眼睛白內障手術都無法找出時間。到後來，姊夫長期臥床，外甥女幫姊姊申請外傭，她才稍有時間去看自己的毛病，但還得幫忙煮外傭的三餐，因為外傭只負責照護病患，還得給她供餐、供宿呢！

去年，姊夫病逝了，外甥女希望留下外傭陪姊姊。姊姊不答應，她想自由自在活動幾年。

這是姊姊大半生的故事，微微波瀾不斷，但大多數人，大概也無法風平浪靜過一生吧。我在想，下次回台中，應該把《微波集》還給姊姊，畢竟這是她五十多年前男友送她的書，她不方便帶去夫家吧！●

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