【家庭plus．一人一故事】與受苦者同在

圖／豆寶

文／呂政達

精神醫師作家王浩威貼文，說出姪女、即他哥哥王浩一的37歲女兒遽逝的消息，姪女的症狀和疫情期間打疫苗有關。這篇貼文打開潘朵拉的盒子，我重回到疫情期間與兒子共處的慌心時間。

Covid-19疫情襲擊全球，機構停課，兒子長期待在家裡，心情悶苦，情緒經常波動，多次出手爆發。我只好帶著他去坐捷運，在空蕩蕩的車廂一路晃到淡水，在空蕩蕩的河邊走路，看著觀音山，然後又一路晃回去，但最後兒子悶壞了，終於在一次非常激烈的爆發後送進療養院。那漫長而苦悶的疫情歲月，看著電視轉播的死亡人數攀升，聽著教宗方濟各與受苦者同在的宣言，心裡卻是極端的孤寂，覺得到處充滿死亡的氣息。

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自閉症者是否可以理解疫情和隔離的意思呢？或許他們無法適應許多事物和規則的改變。想起那時住在苗栗機構的嘉俊，和我兒子一樣高高的壯碩身材，卻因為疫情釀成無法挽回的悲劇。

因為疫情，家人不能來探望他，教保員說他太胖，不讓他喝飲料。但嘉俊就是想喝，衝進廚房找飲料，最後被束帶約束關在房間，有一位原本是院內生升上來的工作人員，拿掃帚柄打他，當其他人來看他時，嘉俊已經無法挽救了。

一樁疫情時代的悲劇，原本可以不要發生，因為隔離，因為人們經常忘記的憐憫，就如同王浩一生前不忍女兒受苦寫下的詩，其中一段寫著「給未來，留下一首藍色的歌，留駐人間的時間，不多，要歸去了。」

受苦者留下來的，思念不會只是一首藍色的歌，嘉俊的媽媽在寫給我老婆的訊息上說：「看到妳圍著兒子親手編織的圍巾，我默默拿出我不敢碰觸嘉俊親手做的圍巾，我真的好想好想他。我搬離了原來的住家，滿屋子都是孩子的影子。之前我只能把他的東西都藏起來，現在慢慢地我要去面對這些物品，孩子一定不希望我這樣，我要照顧好自己，讓孩子放心離開。」

祝福那些與受苦者同在的人們，現在我又覺得，嘉俊短暫的生命，是在為人類所缺少的憐憫與慈悲，所做的見證和控訴，他的受苦就是他的存在。

於是，再度朗誦王浩一的詩：

但是，黑夜勢必吞噬／我夢見，我們合唱一曲有關藍色的歌／未來的思念，很久之後／下輩子，下下輩子某個時刻／在菊花田旁／我們依然會相遇／那時，我會輕聲喚妳／妳會微笑回頭／彷彿這幾百年的孤寂／只是為了等那一秒鐘的重逢

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