【家庭plus】我家的餐桌

圖／SHANZI

共餐人數：1人

菜色說明：去年末，開始一個人的獨居生活，很幸運找到有附小廚房的空間，採光通風都很棒，也實現了在流理台放花的夢想。

喜歡從蔬果裡感受四季變化，當令食材就像換季的鐘聲，悄悄提醒著歲月的流動，是生活中最真實、樸實的呈現，提供著餐桌上美味的純粹。

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獨住的挑戰是要重新適應菜量的拿捏，優點是能夠盡情嘗試菜色變化，能夠從每日的菜色做選擇，有意識地搭配營養均衡的食材。享受獨處、慢慢吃飯，是善待身體最直接的方法了。

即便氣溫仍有點微涼，偶爾還是想來個簡單清爽的沙拉，於是把手邊僅有的小番茄、雞丁、美生菜，搭配義大利油醋，完成一道雞丁溫沙拉，備料快速也很美味呢。（文、圖／SHANZI）

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