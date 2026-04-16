【藝術文化】殷巴爾率北市交 攜手大提琴家艾德加．莫羅詮釋經典雙鉅作

殷巴爾（左）將攜手莫羅呈獻德弗乍克《B小調大提琴協奏曲》。

（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕相信有很多樂迷還沉浸在幾天前《馬勒6》的震撼裡，不過，90歲的殷爸（Eliahu Inbal，殷巴爾，TSO台北市立交響樂團桂冠指揮）提醒大家，這只是開始喔！接下來直到5月12日，他還將率領北市交獻出一場又一場動人的演出，即將登場的，就是4月19日攜手法國大提琴名家艾德加．莫羅（Edgar Moreau），呈獻德弗乍克《B小調大提琴協奏曲》。

法國大提琴名家艾德加．莫羅。

（北市交提供）

北市交上半年樂季由殷巴爾指揮的「大師系列」音樂會共有4場，首場4月12日演出的《馬勒6》贏得很大的好評，90歲還能做重訓的殷爸神采奕奕，有樂迷讚嘆，殷爸果然是音霸，帶著北市交站上天團的位置。接下來3場，除了馬勒系列將走到《第7》外，將於4月19日晚間在國家音樂廳演出的2首曲目也備受期待。

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被《STRINGS》雜誌盛讚「魅力四射的千禧世代大提琴家」莫羅，將於上半場擔綱獨奏，與北市交共同演繹德弗乍克《B小調大提琴協奏曲》。此曲為作曲家旅居美國晚期所作，融合濃厚的波希米亞民族色彩與深刻情感，被譽為大提琴協奏曲巔峰之作，甚至有「第10號交響曲」之稱，對獨奏者與樂團皆提出極高挑戰，也成為大提琴曲目中最具代表性的經典。

下半場殷爸將率團演出柴科夫斯基第6號交響曲《悲愴》，作曲家曾自認此曲是其作品中最優秀、真摯的一部，全曲情緒層層推進，交織孤寂與渴望，展現內心深處的掙扎與告白。而就在1893年，柴科夫斯基本人於聖彼得堡首演的9日後辭世，也為此曲增添戲劇化且宿命的色彩；此曲突破交響曲形式的既定框架，被譽為劃時代之作。音樂會詳詢OPENTIX。

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