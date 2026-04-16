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【藝術文化】聲音藝術家比爾．豐塔納 走訪台灣採集隱形聲音

2026/04/16 05:30

藝術家比爾．豐塔納國美館駐館期間前往鹿港天后宮採集聲音素材。（國美館提供）藝術家比爾．豐塔納國美館駐館期間前往鹿港天后宮採集聲音素材。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館於今年3月23日至4月12日邀請美國知名聲音藝術家比爾．豐塔納（Bill Fontana）來台駐館研究。在為期3週的田野調查中，豐塔納深入台灣自然與人文場域採集聲音素材。國美館透露，豐塔納將帶領採集素材回美製作，預計於今年11月再次來台，發表以台灣聲音場域為基礎的全新創作。

【藝術文化】聲音藝術家比爾．豐塔納 走訪台灣採集隱形聲音比爾．豐塔納於陽明山小油坑田調與採集創作素材。
（國美館提供）

比爾．豐塔納是美國著名的作曲家與媒體藝術家，自1970年代起致力於探索聲音與空間的互動關係。他擅長捕捉環境中難以察覺的細微振動，並曾與巴黎龐畢度中心、倫敦泰德現代美術館等國際指標機構合作。此次駐館源於2025年國美館與龐畢度中心合作展出「無序樂章」的契機，豐塔納當時展出的作品〈平行測量〉，將聖母院大火後的鐘體振動與奧地利融化中的冰川聲音交織，引發台灣觀眾對環境議題的關注，也開啟他進一步研究台灣聲音景觀的興趣。

國美館表示，駐館期間，豐塔納走訪台灣多處具代表性的場域，包括阿里山、石岡水壩、鹿港天后宮、龍山寺、陽明山地熱區、內雙溪以及台北舊城區。他特別關注自然環境與歷史交織形成的聲音景觀，試圖從中捕捉反映台灣文化記憶與精神的素材。

國美館說明，此次駐館採集的聲音與影像素材，將由藝術家帶回舊金山進行後續製作。計畫不僅延續館方對科技與聲音藝術的關注，更透過國際大師的視角深化台灣文化內涵的詮釋，豐塔納預計於2026年11月重返國美館，呈現這部具備國際視野且立基於在地聲景的全新作品。

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