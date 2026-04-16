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【藝術文化】原民藝術家跨越性別與傳統 「花花caucau」與當代對話

2026/04/16 05:30

【藝術文化】原民藝術家跨越性別與傳統 「花花caucau」與當代對話藝術家楊奕用傳統技法織出當代文化。
（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏菸1936文化基地原民館昨（15）日舉行「花花caucau」特展揭幕，展出3位當地原住民藝術家楊奕、馬辰政、高偉恩的作品。「caucau」在排灣族語中意指「人」，展覽核心「一人，一花花世界」，藝術家們透過編織、變裝技術、視覺影像藝術，跨越性別、傳統與當代對話。

屏東縣長周春米表示，「花花caucau」展覽為3位在地藝術家和原民族群的文化記憶與祖靈精神相互融合，進而激發藝術能量，創作成果不僅獨特，更是一段充滿挑戰與辛苦的對話過程，縣府團隊將持續打造更多平台，讓原住民族的藝術、文化與語言被世界看見。

楊奕是「人間國寶」排灣族傳統織布藝師許春美的傳習生，他將傳統織布的「整經」與「理線」比擬為釐清自我與他人的關係，在傳統技法中織就出屬於當代的文化認同；馬辰政以影像做為哲思工具，捕捉人類在誠實與偽裝、抵抗與矛盾間的瞬間，將稍縱即逝的心緒定格為永恆的視覺剪影，更是去年屏東獎的得獎人。跩姬寶貝高偉恩為矚目的變裝皇后，透過誇張華麗的妝容挑戰僵化的性別框架，將表演視為靈魂的喘息，轉化個體議題為舞台上的絕美姿態；她在現場演出的《煽情之嘟》變裝藝術，強調不需依附他人標籤，順應生命本質而活，便是最美的姿態。

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